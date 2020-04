Vittorio Grigolo presto papà: la futura moglie Stefania Seimur è incinta

Vittorio Grigolo annuncio a Storie Italiane: primo figlio dalla futura moglie Stefania Seimur

Annuncio a sorpresa a Storie Italiane giovedì 9 aprile 2020. Durante il collegamento con Eleonora Daniele Vittorio Grigolo ha fatto sapere che la compagna Stefania Seimur è incinta. Dunque primo figlio per il noto tenore e la ballerina ucraina. La coppia ha fatto sapere che sono in attesa di una bambina e che il parto è previsto entro la fine dell’anno. Non è chiaro ma è probabile che il matrimonio di Grigolo e della ballerina slitti al 2021. La proposta di nozze è arrivata lo scorso anno nel corso di All Together Now di Michelle Hunziker, ma data l’emergenza Coronavirus è impossibile per i due diventare marito e moglie. Per il momento Vittorio e Stefania si accontenteranno di diventare genitori anche se la Seimur è già mamma di una bambina avuta quando non aveva neppure 18 anni da un rapporto poi finito.

Stefania Seimur è già mamma, Grigolo ha un divorzio alle spalle

Stefania Seimur – ballerina, modella e attrice ucraina – frequenta Vittorio Grigolo dal 2018. Una storia subito intensa e importante, tanto che non è tardata ad arrivare la proposta di matrimonio in diretta tv. Anche se l’ex Coach di Amici ha un divorzio alle spalle, quello con la manager creativa Roshi Kamdar. Un divorzio doloroso ma che ha dato la spinta all’artista per ripartire e diventare più forte.

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur: quarantena in Ucraina

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur stanno vivendo la loro quarantena a Kiev, in Ucraina, a casa della ballerina e modella.