Storie Italiane: Veera Kinnunen svela il sesso del bebè in diretta tv

Storie Italiane di Eleonora Daniele, in chiusura di puntata, si becca lo scoop del giorno in anteprima. Nel salotto della trasmissione in diretta di Rai Uno, Veera Kinnunen ha infatti annunciato in anteprima assoluta il sesso del suo primo figlio. Sarà dunque un maschietto il pargolo in arrivo per l’affascinante storica ballerina di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Veera Kinnunen era presente alla trasmissione di Eleonora Daniele come ospite d’onore e rappresentante delle donne incinte che già si sono vaccinate contro il Covid-19. La discussione si è per l’appunto focalizzata sugli eventuali rischi per le madri in stato interessante che decidono di sottoporsi alla tanto chiacchierata puntura che, nei prossimi mesi, dovrebbe farci tornare alla normalità.

Se il sesso del bambino non è dunque ormai più un segreto, non lo stesso possiamo dire del nome del bambino. Quando Eleonora Daniele ha colto la palla al balzo per cercare di ottenere la doppia esclusiva, Veera Kinnunen ha risposto semplicemente: “Siamo indecisi fra due nomi, volevo vederlo com’è fatto e deciderà lui come si chiama”. Il lui a cui la Kinnunen fa riferimento è il fidanzato, Salvatore Mingoia, un bel siciliano legato a Veera da maggio del 2020. La coppia aveva confermato la bella notizia sui social, con un tenero scatto lo scorso 21 agosto: fra la ballerina e il judoka passano 7 anni, una differenza d’età che però non ha certo impedito all’amore di sbocciare.

Veera Kinnunen, in ogni caso, non è stata l’unica ballerina di Ballando con le stelle in attesa di un figlio ospite di Eleonora Daniele, quest’oggi. Collegata in diretta da casa c’era infatti anche Ornella Boccafoschi. La danzatrice è infatti alla seconda gravidanza (aspetta anche lei un maschietto, in arrivo fra circa un paio di settimane). Per ovvi motivi, né Veera né Ornella parteciperanno alla prossima edizione di Ballando, in programma su Rai Uno prossimamente. A dare forfait a Milly Carlucci come saprete anche il volto storico della trasmissione Raimondo Todaro. Quest’ultimo, pare, sarà uno dei nuovi volti della 21a edizione di Amici, il talent della concorrente Maria de Filippi.