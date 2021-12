Storie Italiane, Veera Kinnunen col figlio: Daniele si scioglie in diretta

La ex professionista di Ballando con le stelle presenta per la prima volta in tv il neonato, commovente la reazione della conduttrice di Rai Uno

Questa mattina, 23 dicembre, il pubblico di Rai Uno ha avuto l’occasione per la prima volta in assoluto di conoscere il piccolo Valter Rosario Arvo Mingoia. Stiamo parlando, nel caso ancora non ne foste a conoscenza, del primogenito di Veera Kinnunen e del compagno Salvatore Mingoia.

Veera Kinnunen è stata gradita ospite di Eleonora Daniele, a pochissimi giorni dal parto, per presentare il bambino “in anteprima” a Storie Italiane e raccontare qualche curiosità su questi primi giorni da neomamma. La professionista di Ballando con le stelle era in collegamento da casa, comodamente seduta sul suo divano con a fianco il compagno. Nel corso di tutta l’intervista il bambino è rimasto nelle braccia del papà, tranquillo e pacifico a dormire, senza battere ciglio o emettere mezzo vagito.

Come c’era da aspettarsi, la presenza del piccolo in trasmissione (seppure a distanza) ha commosso molto i presenti in studio. Prima fra tutti ovviamente la conduttrice Eleonora Daniele, che ha fatto i complimenti alla neo-mamma. La voce un po’ rotta dall’emozione, la Daniele ha chiesto alla coppia cosa provasse in questo periodo, ricordando però ai neo-genitori che per i prossimi due anni sarà dura, soprattutto dal punto di vista del sonno.

“Ho visto che stai allattando, credo sia una cosa molto bella e importante, l’ho visto da dietro le telecamere. Adesso riprenditi, non iniziare a ballare domani!” ha dichiarato la Daniele, mentre la Kinnunen la tranquillizzava sul fatto che si sarebbe presa un po’ di tempo per lei e il bimbo.

Nonostante tutto, in ogni caso, la ballerina ha tanta voglia di tornare sul palco il prima possibile. Luca Tommassini, a proposito, ha aggiunto: “Lei tornerà subito a ballare, perché è allenatissima”, ricevendo un deciso sì con la testa in tutta risposta da parte della Kinnunen.

Il figlio di Salvatore Mingoia e Veera Kinnunen è nato appena 4 giorni fa, domenica 19 dicembre intorno alle ore 21. A Storie Italiane, la ballerina ha raccontato che a pochissime ore dal parto ha ricevuto le congratulazioni, oltre che da parenti e amici, anche da Milly Carlucci. La conduttrice della trasmissione che l’ha aiutata a diventare famosa è stata in effetti una delle prime in assoluto a farsi sentire.