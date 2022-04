By

La sorella della diva ha spiegato le cause della morte di Catherine intervenendo nella trasmissione di Rai Uno

Lungo la giornata di Pasqua di domenica 17 aprile 2022 i familiari di Catherine Spaak hanno annunciato la morte della diva, scomparsa a 77 anni a Roma. Una delle prime persone della tv a omaggiare l’attrice belga è stata Eleonora Daniele, che con un post social ha dichiarato di essere stata “sconvolta” dalla notizia. Tra la giornalista Rai e la Spaak, nel corso degli ultimi anni, si era creato un solido rapporto di stima e amicizia. Non a caso una delle ultime apparizioni sul piccolo schermo di Catherine era stata proprio a Storie Italiane, nel settembre 2020. Allora rivelò alla Daniele di essere stata colpita da un’emorragia cerebrale. Sempre a Storie Italiane, lunedì 18 aprile 2022, il giorno dopo la morte dell’attrice, è intervenuta sua sorella, Agnes, che ha spiegato le cause che hanno portato alla dipartita dell’artista.

Catherine Spaak, nel settembre 2020, aveva narrato di essere stata vittima di un’emorragia cerebrale, che aveva compromesso la sua vista e anche la capacità di camminare. La sorella Agnes ha spiegato che mentre stava provando a riprendersi aveva avuto un secondo ictus. Nonostante ciò Catherine ha continuato a combattere, desiderosa di recuperare attraverso un faticoso percorso di riabilitazione. La sua tempra e la sua tenacia le avevano permesso di riconquistare l’uso delle gambe e della vista, sebbene non al cento per cento.

Purtroppo il 25 luglio 2021 si è verificata una ricaduta. La Spaak è stata colpita da un altro ictus mentre stava trascorrendo dei giorni a Sabaudia. Subito si è compreso che la situazione era più grave rispetto all’anno precedente. Agnes ha raccontato che lei e i familiari più stretti sapevano che a Catherine restava poco da vivere. Quindi il triste epilogo nel giorno di Pasqua.

Agnes ha spiegato la vicenda in collegamento telefonico, con la voce rotta dal pianto. “Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus – ha detto – e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre”.

I funerali, la cui data non è ancora stata fissata, saranno celebrati in forma strettamente privata. La diva aveva espresso il desiderio di essere cremata.

Eleonora Daniele su Catherine Spaak: “Sono sconvolta per averti perso così”

Poco prima di accogliere l’intervento di Agnes a Storie Italiane, Eleonora Daniele è intervenuta sui social per ricordare Catherine e il legame con lei condiviso: “Ogni volta che trattavo una storia di disabilità o di emarginazione mi chiamavi per offrire il tuo aiuto e la tua vicinanza, sempre con grande discrezione. Eri una donna con un cuore immenso e una classe innata. Sono sconvolta per averti perso così, senza averti potuto salutare. Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità. Ciao Catherine”.