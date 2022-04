Catherine Spaak è morta: la vita intensa della diva e le cause del decesso

Catherine Spaak è morta all’età di 77 anni, dopo aver combattuto per molto tempo con una malattia. Un anno fa, raccontò di aver avuto un’emorragia cerebrale ai tempi del primo lockdown e successivamente delle crisi epilettiche. Nata in Belgio, a Boulogne Billancourt, il 3 aprile 1945, era figlia del noto sceneggiatore Charles Spaak e di Claudie Clèves. Ha intrapresola carriera di attrice, come la sorella Agnes, ed ha avuto una carriera sfolgorante. Catherine era inoltre nipote di un primo ministro. Proprio con la famiglia d’origine ebbe un rapporto a tratti conflittuale: da una parte una mentalità alto borghese, dall’altra un pensiero “fuori dagli schemi, quello appunto della giovane Spaak, che si trasferì in Italia con un bagaglio di irrequietezze.

“L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice, soprattutto la donna che ha vissuto sino all’ultimo con eleganza e carattere, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo”. Questa la nota scritta dalla famiglia per annunciare il decesso di Catherine. I cari hanno inoltre aggiunto che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

I primi passi nel mondo del cinema li ha mossi da giovanissima, a soli 15 anni, nel 1960, quando recitò nellla pellicola “Dolci inganni” di Alberto Lattuada. La grande notorietà la ebbe due anni più tardi, grazie al suo ruolo ne “La voglia matta”. Poco dopo fu consacrata grazie al capolavoro di Dino Risi, “Il sorpasso”.

La sua versatilità la portò anche sul piccolo schermo dove ottenne successo con la popolare trasmissione Rai “Harem“. Grazie alla sua vena eclettica, oltre ad essere stata conduttrice e attrice, ha avuto fama come cantante, ballerina e giornalista. Tra le sue ultime “fatiche” televisive la si ricorda nel 2007 a “Ballando con le stelle” e nel 2015 all'”Isola dei famosi”.

Catherine Spaak: chi sono stati i suoi quattro mariti

Si è sposata ben quattro volte, ha avuto due figli ed ha vissuto una vita intensa. Due anni fa era stata colpita da una emorragia cerebrale. Una vita sentimentale vivace. Le prime nozze furono con Capucci dal ’63 al ’71 (dall’unione nacque Sabrina Capucci). Le seconde con Johnny Dorelli dal 72 al 78 (dall’unione nacque Gabriele Guidi). Quindi il matrimonio con l’architetto Daniel Rey dal 93 al 2010. Infine quello con Vladimiro Tuselli dal 2013. Il 2 giugno 2020 dichiarava in tv di essere tornata single.