Catherine Spaak a Storie Italiane: “Ho avuto un’emorragia cerebrale”

Catherine Spaak è tornata in tv, ospite della prima puntata della nuova edizione di Storie Italiane su Rai Uno. A Eleonora Daniele l’attrice ha voluto fare una rivelazione inedita: mesi fa è stata colpita da emorragia cerebrale. Una situazione che ha drasticamente cambiato la sua esistenza quotidiana e le sue abitudini. La 70enne era stata invitata per parlare del suo nuovo film al cinema – intitolato La vacanza e diretto da Enrico Iannaccone – ma la Spaak ha preferito non fare solo ed esclusivamente promozione cinematografica. Catherine ha voluto confidare pure dei suoi problemi di salute, lasciando di fatto di stucco la padrona di casa Eleonora e tutto il pubblico a casa, che non si aspettavano un risvolto del genere. La diva degli anni Sessanta e Settanta ci ha tenuto a lanciare il suo messaggio, ovvero che quando si è malati non bisogna vergognarsi. E che nella vita ci si può sempre rialzare, anche dopo le batoste più brutali. Oggi Catherine sta meglio in seguito ad un lungo periodo di riabilitazione ed è determinata ad andare avanti con la sua vita privata e professionale.

Catherine Spaak ha avuto un’emorragia cerebrale, come sta oggi

“Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice”, ha dichiarato Catherine Spaak a Storie Italiane, nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 7 settembre 2020. La prima per Eleonora Daniele dopo il parto della piccola Carlotta avvenuto lo scorso maggio. “Non sono venuta qui solo per parlare del mio film. Voglio che alle persone arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci”, ha aggiunto l’attrice, ex moglie di Johnny Dorelli. E poi ancora: “Mi sono svegliata in un letto d’ospedale e i medici mi hanno detto di avvertire i miei familiari perché probabilmente non sarei arrivata all’alba del giorno dopo. Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti”.

Catherine Spaak a Storie Italiane non commenta la cronaca nera

Prima di fare la sua grande rivelazione Catherine Spaak si è rifiutata di commentare il caso della morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. L’attrice ha ammesso di non aver seguito molto la vicenda che ha animato l’estate italiana e di non avere neppure le competenze per poterla commentare adeguatamente. La Spaak ha inoltre affermato che trova ingiusto condividere certi dettagli e particolari che potrebbero ferire una famiglia che già soffre per questa duplice scomparsa. Una reazione, quella dell’attrice, che ha lasciato di stucco Eleonora Daniele e Roberta Bruzzone, famosa criminologa tv e spesso ospite di Storie Italiane.