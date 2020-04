Storie Italiane, salta puntata di oggi: spazio al discorso urgente di Conte

Salta puntata di Storie Italiane oggi 30 aprile 2020: ecco cosa bisogna sapere

La puntata di oggi di Storie Italiane non è stata trasmessa: l’annuncio è stato fatto qualche minuto fa attraverso il profilo Twitter della trasmissione. È stato dato spazio al discorso urgente di Giuseppe Conte, che ha dovuto chiarire meglio in cosa consiste la fase 2 della quarantena (nell’ultimo periodo ci sono stati diversi dubbi al riguardo) e ha dovuto parlare dei finanziamenti per i vari lavoratori. Un’informativa urgente, quella del premier Conte, che non poteva essere assolutamente rinviata. Storie Italiane non riprenderà a ora più tarda, questo è quanto emerge dal tweet.

Quando ritorna in onda Storie Italiane?

Eleonora Daniele – che abbiamo visto commuoversi parlando dei suoi genitori – non condurrà quest’oggi Storie Italiane, che riprenderà sicuramente domani. Questo è stato il messaggio pubblicato su Twitter dal profilo del programma di Rai 1: “Oggi #30aprile la puntata di #storieitaliane non andrà in onda. Il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT interverrà alle ore 10:00 dall’Aula di @Montecitorio per un’informativa urgente. Appuntamento a domani con

@eleonoradaniele per la diretta con il consueto orario”.

Oggi #30aprile la puntata di #storieitaliane non andrà in onda. Il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT interverrà alle ore 10:00 dall’Aula di @Montecitorio per un’informativa urgente.

Appuntamento a domani con @eleonoradaniele per la diretta con il consueto orario pic.twitter.com/VCVTulliWr — Storie Italiane (@storie_italiane) April 30, 2020

Storie Italiane palinsesti: nessuna definitiva cancellazione del programma di Eleonora Daniele

Nessun cambiamento di palinsesto nei prossimi giorni. Storie Italiane non è stato cancellato e andrà in onda regolarmente. Ascolteremo nuovi racconti di altri personaggi famosi che stanno affrontando la quarantena con non poche difficoltà: ieri, per esempio, Leopoldo Mastelloni ha confessato di soffrire di sonnambulismo.