Leopoldo Mastelloni a Storie Italiane: “Sonnambulo, ho distrutto tutto”

Storie Italiane diretta, Leopoldo Mastelloni parla del sonnambulismo sorto in quarantena

Eleonora Daniele ha dedicato l’ultima parte di Storie Italiane a Leopoldo Mastelloni e ad Akash Kumar, che hanno raccontato le difficoltà che hanno provato durante questa quarantena. Non è facile per nessuno, ma per alcune persone è ancora più complicato: per questo la Daniele, quest’oggi, ha deciso di avere come ospiti due personaggi che stanno combattendo contro l’ansia e contro la paura, per poter condividere la loro testimonianza con chi sta vivendo la loro stessa situazione. Che non deve essere assolutamente svilita.

Leopoldo Mastelloni sonnambulo, cresce la preoccupazione: “Sul tavolo tutto distrutto”

Leopoldo Mastelloni, per esempio, ha spiegato a Eleonora Daniele (che ieri si è emozionata parlando dei genitori) di aver fatto esperienza di qualcosa che l’ha preoccupato parecchio: durante la notte, ha camminato senza saperlo fino alla tavola… Questo è stato il suo racconto a Storie Italiane: “Sono sonnambulo. Sul tavolo ho trovato tutto distrutto. Mi sono spaventato molto”. Ha poi voluto dare un abbraccio da lontano a Ivana Spagna (anche lei si era confessato a Storie Italiane) e a Ornella Vanoni: “Ho letto nelle parole di Ornella Vanoni e Ivana Spagna disperazione. A Ornella… ti aiuto io!”.

Storie Italiane ospiti, la confessione di Akash Kumar

Tra gli ospiti di Storie Italiane anche il famoso modello Akash Kumar: “Mi svegliavo e mi sentivo un ragazzo fortissimo. Però, quando sei in solitudine, capisce tante cose… Facendo yoga la mattina alle 8 questa sensazione sta andando via. Oggi sto bene”. Ha sofferto di attacchi di panico, ma adesso ha imboccato la strada giusta verso un periodo di serenità: “Ho riscoperto la fede”.