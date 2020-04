Eleonora Daniele mantiene la sua promessa: Ivana Spagna torna a Storie Italiane

Eleonora Daniele è una donna di parola. Come promesso la scorsa settimana, ha invitato di nuovo a Storie Italiane – in collegamento – Ivana Spagna. La cantante ha ammesso proprio nel programma Rai di vivere la quarantena con maggiore difficoltà, in solitudine, tra attacchi di panico e insonnia. La Daniele ha così deciso di invitare più spesso l’artista in modo da farla sentire meno sola nella sua grande casa. Promessa mantenuta visto che la Spagna è tornata in tv nella puntata in onda lunedì 27 aprile. E Ivana ne ha approfittato per spiegare meglio quello che le è accaduto in questo periodo e della decisione presa per affrontare il futuro in maniera più serena e positiva.

Ivana Spagna e gli attacchi di panico in quarantena

“Attacchi di panico non solo perché sto vivendo la quarantena in solitudine ma anche perché in un mese e mezzo sono morti di tumore i miei due gattini. Non potevo andare dal veterinario. Mi sono sentita impotente, non potevo salvare chi amavo”, ha dichiarato Ivana Spagna a Storie Italiane. “Gli attacchi di panico mi hanno portato alla mancanza di respiro e la notte non riuscivo a dormire”, ha aggiunto. La 65enne ha poi deciso, come spiegato già in passato, di cominciare ad assumere delle erbe naturali per avere un sonno tranquillo. “Ora riesco a dormire senza problemi grazie a questi prodotti naturali”, ha puntualizzato.

Ivana Spagna ha cominciato a pensare in positivo

“Non sono la sola che vive questo momento così. Ma sto cercando di pensare positivo. Quando pensi in negativo entri in un vortice buio dal quale non ne esci più. Bisogna sforzarsi di pensare che finirà”, ha concluso Ivana Spagna a Storie Italiane. Eleonora Daniele ha assicurato che l’interprete sarà protagonista anche delle prossime puntate del programma, che andrà in onda fino al 29 maggio.