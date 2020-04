Ivana Spagna da sola in quarantena: Eleonora Daniele preoccupata per la cantante

Quarantena difficile per tutti, un po’ di più per Ivana Spagna. La nota cantante ha confidato in collegamento a Storie Italiane di soffrire di continui attacchi di panico in questo periodo complicato. L’artista è da sola, senza famiglia, e l’intera situazione sta influendo parecchio sul suo umore. Oltre agli attacchi di panico, Ivana piange molto e per dormire preferisce usare delle pastiglie naturali e calmanti. Una situazione spiacevole, che ha colpito molto la padrona di casa Eleonora Daniele. Che, seppur a distanza, ha cercato di dare una mano alla sua ospite: le ha infatti promesso di chiamarla più spesso in trasmissione in modo da sentire meno la solitudine.

Le confidenze di Ivana Spagna a Storie Italiane di Eleonora Daniele

“Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”, ha dichiarato Ivana Spagna a Storie Italiane. “Ho attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine. Ti da il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a pescare sempre le cose meno piacevoli”, ha aggiunto. “Succede di giorno perché di notte prendo delle pastiglie per dormire in modo da stare tranquilla durante il sonno”, ha puntualizzato.

Ivana Spagna, così cerca di sconfiggere attacchi di panico e crisi di pianto

Nonostante tutto la 65enne sta cercando di combattere da sola i propri demoni. “Sistemo gli armadi e sto cucendo le mie giacche in attesa di tornare sul palco”, ha spiegato a Eleonora Daniele. Ivana Spagna non è sposata e non ha figli.