Storie italiane parla della Amoroso. Caos totale: “Schifo, vergogna”

Bufera e pioggia di proteste su Storie Italiane, talk show mattutino di Rai Uno in onda quotidianamente e condotto da Eleonora Daniele. Lungo la puntata di lunedì 19 febbraio, nel programma, si è tornati a parlare di Sanremo e dell’episodio che ha visto protagonista Alessandra Amoroso. Prima di iniziare il Festival, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, in conferenza stampa ha letto una parte degli insulti vergognosi e delle minacce di morte che alcuni haters le hanno scritto sui social dopo la vicenda dell’autografo negato a un fan.

La cantante ha spiegato di aver patito molto, arrivando ad isolarsi (per un periodo ha infatti lasciato l’Italia) e a pensare persino di cambiare vita. Ebbene, nello studio di Storie Italiane, i commentatori non hanno solidarizzato con l’artista. Tutt’altro: l’hanno invitata a smetterla di essere così poco “leggera”. La questione ha innescato un’ondata di indignazione.

A trattare la vicenda nel salotto di Eleonora Daniele sono stati Giorgiana Cristalli (giornalista Ansa), Antonella Martinelli (storica autrice di Porta a Porta) e il cantante Tommy del Giardino dei Semplici. La Martinelli, in riferimento agli insulti ricevuti dalla Amoroso, ha esordito evidenziando come i social siano “pieni di balordi”. L’autrice è stata interrotta da Tommy che, inseritosi nel discorso, ha invitato l’ex allieva di Amici a valutare in un altro modo alcune situazioni: “Rispetto ai commenti positivi (quelli degli haters, ndr) sono pochissimi. Con la mente non devi pensare solo a quelli lì. Devi svestirti di queste cose, altrimenti non vai più avanti”.

Il pensiero del cantante è stato condiviso da Giorgiana Cristalli la quale ha aggiunto una ulteriore riflessione controversa, sostenendo che gli artisti dovrebbero sapere che oggigiorno gli haters “fanno parte del gioco”: “Di fronte a un autografo negato si scatena una shitstorm, quindi (alcuni artisti, ndr) vengono aggrediti e non reggono. Secondo me però fa parte del gioco. Ci vorrebbe più leggerezza nell’approccio. La leggerezza in questo Festival l’hanno portata i ‘vecchi’, Ricchi e Poveri, Mannoia e anche Bertè”.

Ha ripreso parola la Martinelli, pure lei d’accordo con i precedenti ragionamenti: “Esageriamo in tutto ormai, questi ragazzi escono dai talent e in un secondo hanno soldi e fama. E non sanno gestirli se non hanno una persona “quadrata” vicina”. In tutto ciò la padrona di casa Eleonora Daniele ha ascoltato in religioso silenzio, senza fare alcun intervento. Dopodiché è passata ad un altro argomento. Sui social, intanto, è scoppiata una feroce protesta, con tanti utenti indignati e adirati per come è stata trattata la vicenda relativa ad Alessandra Amoroso.

“Letteralmente imbarazzanti ed incompetenti. Commentare con tutta questa leggerezza e superficialità una vicenda così delicata che ha distrutto psicologicamente una persona è veramente vergognoso. Pretendiamo scuse pubbliche”, ha tuonato un telespettatore. Altra critica: “A Elodie dicono che è una pu**ana solo perché usa il suo corpo come vuole

e ad Alessandra Amoroso dicono che deve morire perché non vuole firmare un cuscino. Ad angelina mango gliene dicono di ogni sulla morte del padre, ma tutto questo è normalissimo”.

“Ma questi che parlano senza sapere tutta la storia? Che senso hanno questi interventi? Alessandra ha subito più di qualche misero insulto da pochi haters, ma poi, con che coraggio parlano quando le shitstorm stanno mietendo sempre più vittime?”, si è chiesto un altro utente. Ci sono stati anche pesanti insulti indirizzati al programma: “Dispiace per quelle poche (fortunatamente) persone che ogni giorno danno ascolto a questo programma”; “Sempre più schifo per un po’ di audience o like. Queste dicono cose vergognose”; “Siete da denuncia #storieitaliane”; “Sentire queste cose da delle donne fa ancora più schifo”.

vi dovete VERGOGNARE per ste schifezze che avete detto, e per il messaggio che avete fatto passare.#storieitaliane pic.twitter.com/yYFFPRs8JN — Arianna🦄 (@ccomunqueandare) February 19, 2024

E ancora: “Vi dovete vergognare, fate schifo”; “Lo staff di Alessandra deve denunciare ciò che hanno detto a Storie Italiane, lo schifo dello schifo. Vergognatevi”. Sono piovuti tanti altri commenti di feroce protesta. Alcuni hanno attaccato anche la conduttrice Daniele per non essere intervenuta in difesa della cantante.