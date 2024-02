Sanremo, Alessandra Amoroso vs haters: “Ecco perché sono sparita”

Ormai mancano poche ore all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e questo pomeriggio, come di consueto, si è tenuta la seconda conferenza stampa con i protagonisti di questa edizione della celebre kermesse musicale. Tra tutti, chi è decisamente riuscita a catturare l’attenzione e a far commuovere i presenti è stata Alessandra Amoroso. Nel corso della sua prima conferenza stampa dopo un anno e mezzo di silenzio, la cantante ha infatti voluto spiegare il significato profondo che si cela dietro la canzone che ha deciso di portare sul prestigioso palco dell’Ariston e, con l’occasione, ha anche voluto parlare del difficile periodo che si è trovata ad affrontare quando, nel 2022 è stata letteralmente investita da una marea di odio per non aver concesso una fotografia a una sua fan.

I messaggi degli hater e la commozione di Alessandra Amoroso

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, martedì 6 febbraio, con la voce rotta dal pianto e il volto decisamente provato da mille emozioni, Alessandra Amoroso ha voluto leggere alcuni dei messaggi d’odio più forti che ha ricevuto nell’ultimo anno. “Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo perdere pezzi per strada. E quindi inizio a leggere”, ha esordito la cantante rivolgendosi ai giornalisti schierati di fronte a lei.

“Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare. […] Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente”, ha quindi spiegato Alessandra Amoroso, sottolineando il grande significato dietro alla canzone che stasera canterà sul palco dell’Ariston.

““Ma non ti fai schifo da sola?”, “La rana mostruosa”, “Sparisci, mer***!”, e ancora “Per me puoi morire di fama””. Si tratta solamente di alcuni dei messaggi di odio che la cantante si è trovata a ricevere nell’ultimo anno e mezzo della sua carriera e alcuni sono così forti da risultare impossibili da ripetere.

Il motivo dell’allontanamento dalla musica

A quel punto, la cantante ha voluto chiarire il motivo che l’ha portata a decidere di scappare dall’Italia e allontanarsi dal mondo dello spettacolo e della musica per un po’ di tempo. “Ho deciso di allontanarmi. Avevo bisogno di prendermi tempo per ritrovare equilibrio. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c’è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare”, ha dichiarato la cantante, precisando quindi come in quel momento stare lontana dall’Italia per lei fosse l’unica cosa giusta da fare.

Una situazione che però non era destinata a durare molto: infatti, nel febbraio 2023 la Amoroso, nel corso di una chiacchierata con un caro amico, capì di dover tornare indietro e riprendere in mano la sua carriera esattamente da dove l’aveva lasciata, con tutti i pro e i contro. “Quando sono rientrata in Italia ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare prospettiva nuova. Mi sono riavvicinata alla musica”. Un ritorno che la cantante ha sin da subito desiderato suggellare portando la sua arte sul palco più importante e prestigioso: quello di Sanremo.

“Tagaki & Ketra mi hanno proposto il brano perfetto per Sanremo” ha raccontato, e proprio grazie a questa collaborazione tra poche ore Alessandra Amoroso salirà su quel palco e canterà “Fino a qui”, una ballad che parla di cadute e delle difficoltà che nella vita ci si trova inevitabilmente ad affrontare, ma allo stesso tempo anche di come sia sempre possibile rialzarsi.