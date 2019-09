Storie Italiane, menzionato il matrimonio di Eleonora: la Daniele si arrabbia

Silvana Giacobini parla del matrimonio di Eleonora Daniele a Storie Italiane: la conduttrice si arrabbia

Eleonora Daniele è tornata in tv a due giorni dal matrimonio con Giulio Tassoni. La conduttrice ha subito affrontato i casi del giorno senza menzionare minimamente il grande evento che ha cambiato la sua vita. E quando Silvana Giacobini in collegamento da Milano ha fatto cenno alla cerimonia celebrata a Roma lo scorso weekend la Daniele è andata su tutte le furie. La giornalista di costume e gossip, con un mazzo di fiori in mano, voleva fare i suoi migliori auguri alla sposa ma è stata prontamente stoppata dalla Daniele, piuttosto infastidita per i modi e i tempi della sua ospite. In quel frangente, infatti, si stava parlando del caso di Marcello Di Finizio, l’imprenditore di Trieste che da 116 giorni è in cima ad una gru per protesta.

Eleonora Daniele rimprovera la Giacobini: “Sono argomenti delicati”

“Per favore Silvana, non è il caso. Sono argomenti delicati”, ha replicato infastidita Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata in onda lunedì 16 settembre. E quando la Giacobini ha riprovato a fare lo stesso durante l’intervista a Leopoldo Mastelloni, è stata di nuovo bloccata dalla conduttrice Rai. Alla Daniele non piace parlare molto della sua vita privata, soprattutto nel suo salotto tv, dove da sempre lascia spazio ad altre storie e protagonisti.

Eleonora Daniele ha sposato il fidanzato storico Giulio Tassoni

Dopo 16 anni di fidanzamento, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono convolati a nozze. All’evento erano presenti numerosi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Albano Carrisi, che ha cantato in chiesa l’Ave Maria.