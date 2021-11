Storie Italiane, lite Morgan-Lucarelli: Daniele si sbilancia, con chi sta

By

La conduttrice veneta ha detto la sua sulla lite tra Morgan e la Lucarelli schierandosi apertamente con una delle parti in causa

La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Marco Castoldi, in arte Morgan, continua ad essere al centro dei pettegolezzi. Dopo gli sviluppi e i botta e risposta su Instagram tra i due in seguito a ciò che è successo durante la puntata di “Ballando con le Stelle” di sabato 13 novembre 2021 a parlare è Eleonora Daniele. La presentatrice ha commentato l’accaduto svelando chi, secondo lei, merita solidarietà. Ecco cosa ha detto senza mezzi termini.

Durante la puntata di “Storie Italiane” del 15 novembre 2021, talk show spinoff del celebre “Unomattina”, la padrona di casa Eleonora Daniele ha menzionato la lite tra Morgan e la Lucarelli. Ciò era praticamente inevitabile vista la presenza, come ospite della puntata, di Ivan Zazzaroni. Quest’ultimo, giudice di “Ballando” e opinionista sportivo, era presente in studio per ricordare il compianto Gian Piero Galeazzi, cronista scomparso lo scorso 12 novembre 2021.

Dopo aver a lungo discusso del triste evento la Daniele ha deciso di congedare Zazzaroni dicendo:

“Ho visto quello che è successo sabato sera da Milly Carlucci, poi ne parleremo domani. Ecco io mi sento di dire comunque solidarietà a Selvaggia Lucarelli per quello che è accaduto”.

Così la conduttrice 45enne ha preso le difese della giornalista. Tra quest’ultima e Morgan, come è noto, è successo un putiferio: i due hanno litigato pesantemente durante la messa in onda di “Ballando”. Poi il cantante avrebbe inveito contro l’entourage di Selvaggia dietro le quinte, apostrofandola con, a detta della Lucarelli, “cose molto gravi che si dicono solo a una donna”. Dal canto suo il cantante non sembra voglia scusarsi con lei. Infatti alla sua richiesta di scuse pubbliche ha risposto attraverso una storia Instagram attaccandola e dicendo che “fa del bullismo”.

Morgan-Lucarelli, una lite in divenire

La Daniele ha così voluto prendere posizione nella bufera mediatica del momento che ha visto i telespettatori dividersi da una parte e dall’altra. Alcuni pensano che Selvaggia abbia provocato di proposito il cantante, mentre altri hanno attaccato l’ex Bluvertigo per essere stato eccessivamente aggressivo con lei.

La conduttrice ha poi chiesto a Zazzaroni un commento veloce sulla vicenda. Così l’opinionista 63enne:

“Selvaggia ha un ruolo di questo tipo quindi accetta anche di avere un contraddittorio molto forte, non ha paura di questo tipo di interlocuzione un pochino fuori dalle linee”.

In ogni caso la Daniele ha annunciato ai suoi telespettatori che il caso Morgan-Lucarelli sarà ampiamente trattato nella puntata di domani 16 novembre di “Storie Italiane”. Chissà se, nel frattempo, i due continueranno a scontrarsi a distanza in attesa della prossima puntata del programma condotto da Milly Carlucci di sabato prossimo che si preannuncia scoppiettante.