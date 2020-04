Storie Italiane Ignazio e Cecilia: “Vita contadina”, lei: “Lunedì tragico”

Cecilia e Ignazio news, come procede la quarantena? Il ciclista ne parla a Storie Italiane

Ospiti di Storie Italiane, Francesco e Ignazio Moser: padre e figlio hanno parlato del loro lavoro e di come passano la quarantena. Ignazio, lontano da ogni riflettore, si è immerso nella vita di campagna, definendo lui e la sua compagna due perfetti contadini. Svariate volte hanno immortalato i loro momenti insieme: a differenza di tante altre coppie, che preferiscono prendere una casa in una caotica città, loro hanno deciso di trascorrere le giornate nella tenuta dei Moser, dove viene prodotto il vino.

Storie Italiane oggi, la confessione di Ignazio: “Vita da contadini”

Ignazio Moser, intervistato da Eleonora Daniele (toccante la sua dedica a chi lotta contro il Covid-19), ha spiegato come procedono le giornate con Cecilia Rodriguez, ora che sono impossibilitati a muoversi per via delle misure di contenimento del Coronavirus: “Abbiamo gli orari dei contadini. Alle 12 c’è il pranzo e alle 19.30 la cena. Mi ha appena scritto Chechu dicendomi che il pranzo è pronto”. Cecilia passa la maggior parte del tempo a cucinare, anche se ha ammesso che il lunedì è sempre molto difficile cominciare, soprattutto adesso che non può fare tutto ciò che vuole, spostandosi liberamente. La quarantena ha comunque permesso a Cecilia e Ignazio di rafforzare il loro legame, riuscendo a renderla un periodo meno stressante possibile; anche Francesco Renga ha confessato di aver reso positiva la sua quarantena, nonostante adesso si stia battendo per un’altra emergenza.

Il lunedì è sempre un momento tragico per Cecilia Rodriguez: il messaggio social

Cecilia Rodriguez, attraverso le storie Instagram, ha detto: “Buongiorno a tutti! Quante risate per il collegamento a Storie Italiane di Ignazio con suo padre. Però è un momento tragico, questo lunedì: si comincia ad affrontare un’altra settimana di quarantena. Ora mi viene alla mente il Grande Fratello… Il mio consiglio è quello di fare qualcosa, anche in un appartamento di 45 metri quadri”.