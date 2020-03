Eleonora Daniele, minuto di silenzio Storie Italiane: grande commozione

Il minuto di silenzio a Storie Italiane: la commozione di Eleonora Daniele in diretta

Eleonora Daniele si è commossa durante il minuto di silenzio fatto a Storie Italiane e dedicato a tutte le vittime del Coronavirus, a quelle persone che stanno ancora combattendo e a coloro che lavorano negli ospedali, mettendoci tutto loro stessi. Si è fatto un grande lavoro di sensibilizzazione, si sta sta cercando a reti unificate di convincere la gente a uscire di casa solo quando è veramente indispensabile; Eleonora Daniele, in questi giorni, ha assolto questo compito alla perfezione e non si è tirata indietro. Ha lavorato nonostante la gravidanza, lanciando sempre dei messaggi positivi, come l’ultimo.

Eleonora Daniele, il messaggio stupendo per tutti coloro che lottano contro il Coronavirus

Eleonora Daniele, a inizio puntata, ha bacchettato chi ancora sfida il Coronavirus e non comprende la gravità della malattia: “C’è un’Italia che spera, che cerca di sopravvivere a questo periodo complicato… e poi c’è gente che fa quello che abbiamo visto prima!”. Prima del pensiero rivolto a malati e medici, la conduttrice di Storie Italiane ha spiegato: “Le immagini di Papa Francesco più giuste per anticipare il minuto di silenzio”.

Grandi emozioni a Storie Italiane

Mancano pochi mesi al parto, eppure Eleonora Daniele non si ferma e, quest’oggi, durante la diretta di Storie Italiane, ha rivolto un bellissimo pensiero a tutti coloro che lottano contro il Covid-19: “Questa scelta unisce tutta l’Italia – lo ha detto con voce rotta –. Il papa ha pregato per tutti noi. Questo minuto è dedicato a tutte le persone che soffrono per il Coronavirus e per coloro che combattono in prima linea, come medici e infermieri. Questo è anche un grande momento di riflessione”.