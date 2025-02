Storie Italiane, Eleonora Daniele zittisce Della Penna: “Che discorsi fai?”

Puntata scoppiettante a Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. La conduttrice, infastidita, si è scontrata con la giornalista Azzurra della Penna, in collegamento televisivo, dopo una polemica in studio sul tema dell’Eurovision. Ma cosa è successo?

Eleonora Daniele, con i suoi ospiti nel salotto della Rai, stava commentando la scelta di Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival della canzone italiana, di non presentarsi all’Eurovision. Ha così ceduto il posto al cantautore Lucio Corsi, classificato secondo nella kermesse sanremese. Differenti i pareri dei presenti, tra cui quello della giornalista che ha sottolineato come questa scelta sia stata presa dal giovane cantante genovese perché ricco di famiglia.

Secondo la commentatrice, Federico Olivieri (vero nome di Olly) avrebbe la possibilità economica di dedicarsi ad altro, avendo le “spalle coperte”, e non sentendo la necessità di partecipare al festival europeo anche solo per un ritorno economico.

Per quanto riguarda la scelta di prendersi del tempo può darsi che sia una scelta sua, del suo management, sicuramente è un ragazzo che se lo può permettere perché viene da una famiglia ricca e potente. Suo padre è un grande avvocato sua madre è un giudice, se si vuole prendere qualche mese se li può prendere più facilmente di altri artisti: va detto.

Subito si è scatenata la polemica tra i presenti che hanno attaccato la giornalista. L’unica a sostenerla, la conduttrice e showgirl Samantha de Grenet, che ha difeso la libertà d’espressione della giornalista, condannando gli attacchi per le sue parole. Ma come ha reagito la padrona di casa?

Storie Italiane, Eleonora Daniele perde le staffe

La presentatrice di Storie Italiane ha cercato più volte di prendere le distanze dal pensiero della commentatrice. “Ma che discorso è, scusa, Azzurra, perché i figli delle persone potenti si possono permettere le cose e gli altri no? Non ho capito” ha ribattuto Eleonora Daniele. Ma, al suo incalzante rispondere e difendere il suo pensiero, ha poi voluto tagliar corto rispondendole:

Basta: chiudiamo questa polemica sterile, andiamo avanti!

I toni non si sono mai alzati troppo, ma la Daniele era visibilmente infastidita dal continuo controbattere della giornalista. La trasmissione è poi continuata parlando del sostituto di Olly all’Eurovision il cantautore Lucio Corsi. Tra i vari commenti, ancora una volta è risaltato quello di Azzurra della Penna, la quale ha evidenziato come, a suo parere, il cantautore farà una figura migliore di Olly al contest internazionale: “Pure Vasco Rossi ha riconosciuto il suo valore”, ha detto. Commento non gradito dalla conduttrice, che ha tagliato corto ed è andata avanti cambiando argomento, parlando dei cantautori italiani che parteciperanno al contest di San Marino nella speranza di ottenere un posto nella manifestazione canora europea. La Daniele ha poi detto con il sorriso, rivolta ai suoi ospiti, e in particolare alla giornalista: “Oggi fate i birichini, eh”, prima di voltare definitivamente pagina.