Storie Italiane, Eleonora Daniele striglia Gilles Rocca: “Leva il cuscino, via!”

Eleonora Daniele, indispettita, riprende Gilles Rocca e gli fa levare un cuscino decorato con il simbolo della ‘Morte Messicana’. La strigliata della conduttrice veneta è arrivata nel corso della puntata di Storie Italiane in onda lunedì 22 novembre 2021, su Rai Uno. Il vincitore della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle ha partecipato al dibattito in studio tramite un collegamento dalla propria dimora. A un certo punto, però, la padrona di casa ha notato che su una mensola alle spalle di Gilles c’era un cuscino scuro con un teschio dalle tinte dorate. L’oggetto ha scosso la giornalista che ha ordinato addirittura all’ospite di far sparire subito l’oggetto.

“Che brutto quel cuscino là! Gilles, non mi piace, toglilo, via!”, ha chiosato la Daniele dopo aver notato il cuscino. Rocca ha provato a spiegare che non si trattava di nulla di offensivo, prendendo tra le mani l’oggetto e mostrandolo in primo piano: “Ha un significato molto importante. Questa è la Morte Messicana, protettrice dei bikers”. A nulla è valsa la sua dichiarazione perché la conduttrice padovana non ha voluto sentire storie. A Gilles non è rimasto altro da fare che far scomparire il cuscino.

Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Arisa e Coppola sono fidanzati o no? Perché non mi dite la verità?”

Poco prima della strigliata, in studio si è aperto il capitolo relativo a Ballando con le Stelle che nell’ultima puntata andata in onda sabato scorso è stato teatro di diversi colpi di scena. Tra i più curiosi, il bacio scattato tra Arisa e il suo insegnante Vito Coppola. “Non ricordo live così”, ha commentato Stefano Oradei (danzatore che ben conosce il talent di Milly Carlucci), ospite a Storie Italiane.

“Arisa la vedo bellissima, gagliardissima”, il parere di Eleonora Daniele che ha cercato di saperne qualcosa in più del legame che unisce la cantante e il ballerino: “Ma si sono fidanzati o no? Perché nessuno mi dice mai la verità? Se fossero fidanzati sarei contenta. Io sono sposata e non lo bacerei, ma secondo me si sono fidanzati. Non c’è niente di male”. Guillermo Mariotto, Tove Villfor e Alvise Rigo, presenti in studio, non hanno saputo rispondere con certezza al quesito della Daniele. Il giallo sulla reale situazione sentimentale di Arisa e Coppola resta quindi da risolvere.

Spazio poi al caso ‘Morgan-Selvaggia Lucarelli’. Mariotto ha sottolineato che la situazione di tensione tra il musicista e la giurata è stata “sminata”, aggiungendo poi che, secondo la sua personale opinione, nelle prossime puntate Castoldi tornerà in qualche modo ad incendiare il clima del talent show.