By

La cantante è stata baciata in diretta dal suo insegnante nel bel mezzo della performance

Momento bollente per Arisa a Ballando con le Stelle. Durante l’ultima performance – quella sulle note di Dirty Dancing – la cantante è stata baciata dal suo insegnante Vito Coppola. Il ballerino si è lasciato andare ad un momento di passione inaspettato, che ha spiazzato tutti a partire dalla vincitrice del Festival di Sanremo 2014.

Il dettaglio è stato subito notato dal tribuno del popolo Rossella Erra, che da settimane crede molto nel feeling tra Arisa e Vito Coppola. Si è così iniziato a discutere nello show di Milly Carlucci del gesto di Coppola, provocando grande imbarazzo in Rosalba Pippa (questo il vero nome dell’interprete).

“Ci caliamo tantissimo nella parte”, ha dichiarato poi Arisa provando a chiudere il discorso. L’ex Professoressa di Amici ha inoltre ringraziato il suo insegnante per questo bel percorso a Ballando con le Stelle che la sta aiutando a superare certi limiti e schemi mentali anche con gli uomini.

Subito dopo Vito Coppola si è lasciato andare ad una rivelazione bollente: “Alla fine si è visto quello che ho fatto io ma lei mi ha fatto qualcos’altro prima”. Una confessione che ha lasciato senza parole Arisa, che ha sgranato gli occhi: “Cosa ti ho fatto?”.

Diversi giurati hanno iniziato a ridere mentre Roberta Bruzzone ha chiesto di fare delle indagini dietro le quinte. Vito Coppola ha sorriso senza svelare ulteriori dettagli. Intanto sui social network i fan si sono scatenati: molti telespettatori di Ballando con le Stelle fanno il tifo da settimane per la coppia Vito-Arisa.

Più di qualcuno sperava in una love story fuori dagli studi Rai e dopo il bacio in diretta non è escluso un coinvolgimento maggiore tra i due. Insomma, se son rose fioriranno…

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 28 anni, nato e cresciuto in Campania. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. È la prima volta che Vito prende parte alla versione italiana di Ballando con le Stelle.