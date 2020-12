Storie Italiane di Eleonora Daniele: troupe pestata a Roma, il fattaccio

Tensione a Ponte Milvio, a Roma, dove una troupe di Storie Italiane, programma mattutino condotto da Eleonora Daniele in onda su Rai Uno, ha subito un’aggressione. A rendere noto il triste episodio è stato il segretario generale USIGRAI Vittorio Di Trapani, che su Twitter ha raccontato che un filmmaker presente sul posto è addirittura stato menato da alcuni aggressori. La squadra che lavora alla trasmissione della rete ammiraglia Rai stava realizzando un servizio per il talk del servizio pubblico.

Da quanto trapelato fino ad ora, come riporta Fanpage.it, il cameraman avrebbe ricevuto delle percosse da aggressori al momento non ancora identificati. Questi ultimi avrebbero attaccato in quanto non avrebbero apprezzato di essere ripresi. La troupe era impegnata a confezionare delle immagini per documentare alcuni assembramenti nella Capitale.

Ci sono poi delle versioni leggermente contrastanti sulla vicenda. Secondo la testata Leggo a perpetrare l’aggressione sarebbe stato un gruppo di persone, forse legate al mondo delle tifoserie. Il filmaker picchiato avrebbe riportato lievi contusioni. Da qui la scelta di non andare all’ospedale, ma direttamente dai Carabinieri a sporgere denuncia.

Libero Quotidiano racconta invece che l’uomo colpito è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli con un trauma cranico. Inoltre aggiunge che l’aggressione sarebbe stata effettuata da circa una quarantina di persone e che il fattaccio sarebbe avvenuto attorno alle 16 di oggi domenica 20 dicembre.

Storie Italiane, troupe aggredita a Roma: le reazioni in casa Rai

Nessun dubbio invece sul fatto che l’episodio increscioso si sia davvero verificato e che il cameraman abbia perso il controllo della sua telecamera – risultata poi danneggiata – per via del pestaggio.

Come sopradetto il primo a dare l’allarme su quanto accaduto è stato Vittorio Di Trapani, via Twitter.

Aggredita a Ponte Milvio (Roma) una troupe della #Rai.

Delinquenti hanno picchiato il filmmaker.

Mi auguro che gli aggressori vengano identificati presto.

Solidarietà alla giornalista, all'operatore e alla redazione di @storie_italiane.

Al processo ci costituiremo parte civile. pic.twitter.com/vS51cb4Jbv — Vittorio di Trapani (@vditrapani) December 20, 2020

Non appena si è diffusa la notizia, via social è intervenuto anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta che ha espresso solidarietà verso gli operatori al servizio di Storie Italiane:

Grande solidarieta' e un forte abbraccio ai due colleghi di @storie_italiane aggrediti con violenza mentre svolgevano il loro lavoro per il servizio pubblico. @eleonoradaniele @rai @RaiUno — Stefano Coletta (@StefanoColetta2) December 20, 2020

Parole di sostegno e vicinanza anche da parte di Valeria Fedeli, membro del Partito Democrati della Commissione di Vigilanza Rai.

La mia solidarietà alla troupe di @RaiUno di @storieitaliane aggredita a Ponte Milvio mentre documentava gli assembramenti. Mi auguro che chi ha violato le regole anti COVID e tentato di impedire il dovere diritto di cronaca sia al più presto individuato. — valeria fedeli (@valeriafedeli) December 20, 2020

Al momento Eleonora Daniele non ha ancora rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.