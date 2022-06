Storie Italiane chiude, Eleonora Daniele in lacrime (video): giallo sul saluto

By

Storie Italiane ha chiuso i battenti. Venerdì 3 giugno la trasmissione mattutina di Rai Uno è giunta al termine della stagione 2021/2022, con Eleonora Daniele che ha dato appuntamento al suo pubblico a settembre, quando tornerà in onda con nuove puntate. La conduttrice padovana è stata riconfermata, il suo posto è ben saldo: infatti i telespettatori della rete ammiraglia della tv di stato, tra pochi mesi, ritroveranno lei alla guida del programma. Al netto di ciò, la Daniele, nel salutare gli utenti, ha innescato un giallo: la giornalista è stata travolta dalla commozione, versando delle lacrime per un non meglio specificato “Alessandro”.

In particolare, la 45 enne veneta, nel congedarsi, ha inviato un sentito e caloroso abbraccio ad un uomo di nome Alessandro. Secondo Today, trattasi presumibilmente di una persona che fa parte dello staff di Storie Italiane. “Ce la devi fare”, ha scandito con voce rotta la conduttrice.

“Stiamo insieme qui io e te a fare i ringraziamenti finali”, ha detto la Daniele, dirigendosi al centro dello studio e volendo vicino a sé Ivan Cottini, ospite del talk (il ballerino è affetto da sclerosi multipla e da tempo conduce una battaglia di parità in televisione).

“Siamo qui insieme in questi ultimi minuti per chiudere la nostra trasmissione”, ha aggiunto la presentatrice. “Permettetemi di ringraziare tutti quanti, di dirvi semplicemente grazie, alla squadra, agli inviati, ai filmaker, tutti i ragazzi e le nostre ragazze, un grazie speciale a tutti dalle luci alla regia. Voglio mandare un abbraccio sincero al nostro Alessandro, ce la devi fare. Siamo con te Ale, Forza”, ha concluso piangendo.

Resta il giallo sull’identità di tale Alessandro e su quel “ce la devi fare”. Si ipotizza che l’uomo stia combattendo una battaglia per via di alcuni delicati problemi di salute.

Rai Uno, Eleonora Daniele e Storie Italiane: ascolti e riconferma

Come poc’anzi accennato, Eleonora Daniele ha guadagnato la riconferma anche per il prossimo anno. Storie Italiane, nella stagione appena terminata, ha raccolto buoni dati di ascolto, nonostante abbia quasi sempre perso la sfida con la concorrenza diretta , rappresentata da Mattino Cinque, timonato da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Nelle scorse ore la giornalista veneta ha incassato anche i complimenti di Salvo Sottile, che è andato in onda nella sua stessa fascia oraria, su Rai Due, con I Fatti Vostri. Sottile ha sottolineato di avere parecchia stima della collega, oltre a rimarcare che non c’è alcuna rivalità tra loro. “Mai contro, sempre vicini”, ha evidenziato sui social. La Daniele ha apprezzato l’intervento, riproponendolo tra le sue Stories Instagram e ribadendo il medesimo concetto espresso dal conduttore: “Mai contro, sempre vicini”.