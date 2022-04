Storie Italiane, battuta su donne dell’est: Daniele non finisce come Perego

La conduttrice si è irrigidita con Orso Maria Guerrini per una frase “scomoda” che l’ha messa parecchio in imbarazzo

Nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda questa mattina, Eleonora Daniele si è trovata a dover gestire una situazione davvero imbarazzante. Protagonista del siparietto che ha fatto irrigidire la conduttrice veneta è stato l’attore Orso Maria Guerrini, presente in trasmissione per parlare della sua storica ex fidanzata Catherine Spaak.

Tutto procedeva liscio: Maria Guerrini stava raccontato del suo rapporto con l’attrice e della loro relazione, quando ad un certo punto l’attore si è permesso di fare un commento decisamente fuori luogo. Dopo aver raccontato che la sua attuale moglie è molto più giovane di lui, l’attore ha tenuto a raccontare un aneddoto che avrebbe potuto tenersi per sé. “L’ho sposata nel 2011 quando apparve la possibilità che ci fosse una legge anti badanti. C’è stato un momento in cui le ragazze dell’est facevano una scuola in Svizzera per accalappiare anziani” ha commentato l’ospite della Daniele, scatenando un’immediata reazione.

La conduttrice a questo punto ha cambiato espressione di punto in bianco. Il sorriso bonario è improvvisamente sparito, e il suo volto si è fatto scuro. La Daniele ha dunque messo subito le mani avanti: “Ti chiedo una cortesia Orso, ci sono dei luoghi comuni che vorrei sfatare in questa trasmissione rispetto alle donne dell’est” ha specificato la conduttrice, stizzita.

Non contenta, Eleonora Daniele ha poi aggiunto:

Non mi è piaciuta molto questa affermazione sulle donne dell’est. Soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo. Vorrei allontanarmi da questa cosa che hai detto.

Eleonora Daniele, dunque, si è trovata in qualche modo invischiata in una situazione molto simile a quella vissuta anni fa da Paola Perego, che venne letteralmente massacrata per essere scivolata su un tema simile. Solo che la Daniele, contrariamente alla Perego, ha fatto un figurone.

Il caso Paola Perego

Il fattaccio risale al 2017. La conduttrice presentò a Parliamone Sabato una lista per molti versi sconcertante che riportava tutti i motivi per cui dovrebbe valere la pena fidanzarsi con le donne dell’est, scatenando un dibattito piuttosto acceso in trasmissione.

Alla luce del polverone emerso sui social dopo la messa in onda, la trasmissione della Perego venne chiusa e la conduttrice fu costretta a chiedere scusa, chiedendo perdono in lacrime nel corso di un’intervista a Le Iene diventata a suo modo iconica (“Io sono una brava persona” disse la Perego, disperata).