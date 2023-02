Albano ha aperto la puntata del 15 febbraio di “Storie Italiane”. Il cantante ha rilasciato un’intervista in cui si è lasciato andare a diverse confessioni che riguardano la sua vita privata e professionale. Chiacchierando con Eleonora Daniele, l’artista di Cellino San Marco ha raccontato la sua recente esperienza sanremese insieme a Gianni Morandi e a Massimo Ranieri e ha parlato del suo rapporto con il Festival, a cui ha partecipato ben 15 volte. A tal proposito, ha ricordato l’ultima sua partecipazione alla kermesse musicale, della quale non serba un buon ricordo.

Era il 2017 e Albano ha presentato in gara il brano “Di Rose e di Spine”, eliminato durante la prima serata. Un brano, secondo il suo parere, straordinario e ben scritto, che “non meritava quello schiaffo pubblico”. “È stato il mio Sanremo più amaro”, ha confessato, dopo aver visto una clip della canzone. Il cantante ha dichiarato di esserci rimasto molto male e di essere ancora deluso per quella classifica. “Una decisione che non depone a favore della Giuria di qualità“, ha poi sottolineato, lanciando una frecciatina alla giuria di quell’anno. La conduttrice ha provato a sviare dalla polemica, spiegando che in una competizione è normale non incontrare sempre il gradimento della giuria o del pubblico.

L’ex marito di Romina Power, però, ha rincarato la dose e rivolgendosi alla telecamera, ha detto: “Quella Giuria di qualità me la dovrà pagare in qualche modo”. Ha, poi, aggiunto indicando il cielo: “E non è una minaccia, io lascio fare sempre al mio amico Lassù”. Insomma, Albano non ha certamente preso con sportività l’estromissione della sua canzone e, a distanza di 6 anni, il rancore non si è ancora affievolito. Per calmare le acque, Daniele ha, infine, ribadito al cantante di avere sempre il pubblico dalla sua parte, che lo segue e lo sostiene.

I 15 Sanremo di Albano

Il cantante di Cellino San Marco ha partecipato ben 15 volte al Festival della Canzone italiana. La prima volta nel 1968 con il brano “La Siepe”, mentre l’ultima nel 2017 con “Di rose e di spine”. Albano si è presentato sia come solista che in coppia con Romina Power, con cui ha gareggiato 5 volte. Il 79enne si è aggiudicato la vittoria una sola volta, nel 1984, con la canzone “Ci sarà”, cantata in duo insieme all’ex moglie. Nell’ultima edizione del 2023, è tornato sul palco dell’Ariston in qualità di super-ospite, insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.