Oggi è un altro giorno, Albano scherza sul suo infarto: gelo in studio

Albano Carrisi è stato questo pomeriggio nuovamente ospite del salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per parlare della sua recente esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2023 in veste di superospite. Il noto cantante pugliese è infatti salito sul palco dell’Ariston in occasione della seconda serata nel Festival, nel corso della quale si è esibito al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Albano si è meritato una standing ovation da parte dell’Ariston, che alla seconda serata della kermesse ha assistito alla performance dal vivo di tre fra i più grandi artisti italiani viventi, un’esibizione capace di fare impallidire qualunque “sbarbatello”. L’artista ha dimostrato ancora una volta di avere una tempra da leone e una voce di rara intensità, un’energia di cui ha fatto sfoggio regalando al pubblico persino delle flessioni sul palco.

Parlando con Serena Bortone, dunque, l’artista ha raccontato come si è sentito prima e dopo questo grande evento live, rivelando qual è stato il momento in cui si è emozionato di più. Albano ha raccontato di non aver dormito la notte nei giorni prima, uscendosene con una boutade di dubbio gusto:

“Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!”

A questo punto Serena Bortone si è irrigidita, lanciando un gridolino per la frase di Albano, pronunciata con agghiacciante leggerezza. “Ma come arriva, Iva digli qualcosa!” ha intimato Bortone alla Zanicchi, che ha bacchettato il collega per le parole appena pronunciate, tutto questo mentre in studio calava il gelo.

“Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perchè uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore” ha specificato Iva Zanicchi, cercando di cambiare argomento.

L’infarto di Albano: quando è accaduto e cosa era successo

L’ultima volta che l’artista ha avuto un importante malore è stato nel 2016. Il cantante era impegnato nelle prove del concerto di Natale presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, quando si era sentito male all’improvviso.

Trasportato d’urgenza presso il più vicino ospedale, l’artista di Cellino San Marco aveva scoperto di essere stato colpito da ben due infarti, che lo avevano costretto a sottoporsi ad un intervento di ben 3 ore. Fortunatamente, in quell’occasione, Albano se la cavò con un paio di giorni di ricovero appena.

Alla luce di quanto successo (l’infarto era legato ad un problema all’aorta) Albano aveva commentato il fattaccio con il suo solito spirito, dichiarando: “Ma tanto è inutile, lassù non mi vogliono. Resto quaggiù”.