Una storica coppia di Temptation Island allarga nuovamente la famiglia. Trattasi di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo che, nel giorno di Pasqua, hanno annunciato tramite un dolce e commuovente post pubblicato su Instagram di aspettare il loro quarto figlio. L’ultima dolce attesa della De Angelis risale a circa due anni fa, quando diede alla luce la piccola Adria. Prima di lei ha accolto Beatrice ed Enea. Ora è in arrivo “baby 4”, come ha simpaticamente spiegato la donna che è entrata da poco nel terzo mese di gravidanza.

“Oggi mi hanno donato 4 margherite – ha spiegato via social Alessandra -. Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà, me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora Baby 4 ti aspettiamo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? (@ale__deangelis)

Il post è stati travolto da una miriade di like e commenti entusiasti da parte dei ‘seguaci’ della coppia che hanno augurato il meglio alla famiglia De Angelis – D’Avanzo. Ora non resta che attendere di sapere se sul portone di casa sarà appeso un fiocco rosa o un fiocco azzurro.

Il viaggio a Temptation Island e le nozze

Alessandra ed Emanuele ha partecipato alla seconda edizione del reality delle tentazioni timonato da Filippo Bisciglia. Nel loro percorso televisivo hanno affrontato diverse avversità e si sono ritrovati innanzi a degli ostacoli del cuore non semplici da superare. Ma, come si suol dire, ciò che non spezza, rafforza. E infatti, una volta usciti da Temptation Island hanno reso più solido il loro rapporto, decidendo di convolare a nozze (il matrimonio è stato celebrato nel 2016).

Un anno dopo i festeggiamenti dei fiori d’arancio, Alessandra ed Emanuele hanno accolto la loro primogenita, Beatrice. Nel 2019 ecco la nascita di Enea. Quindi l’8 febbraio 2021 la venuta alla luce della piccola Adria Maria.

Un amore sbocciato nel tepore del solarium

Alessandra, nata il 14 giugno 1993 sotto il segno dei Gemelli, è originaria di Napoli. Ha lavorato prima come maestra di Zumba in palestra, poi in un solarium. Ed è proprio nel solarium che è scattato l’amore con Emanuele. D’Avanzo infatti era il titolare dell’attività, la De Angelis una sua cliente. Le propose di lavorare per lui. Alessandra accettò e finì per innamorarsi di quello che sarebbe diventato il padre dei suoi tre figli. Anzi, quattro: c’è una nuova dolce attesa da celebrare.