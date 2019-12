Storia di Nilde, chi è l’attore che interpreta Palmiro Togliatti? Francesco Colella

Primo ruolo da protagonista in tv per Francesco Colella. L’attore calabrese, 45 anni, è stato scelto per indossare i panni di Palmiro Togliatti nel film tv della Rai Storia di Nilde, accanto ad Anna Foglietta. Per Colella un’occasione unica e molto emozionante, dopo tanti anni di lavoro a teatro, al cinema e in televisione. Come raccontato al settimanale Di Più Tv, Francesco non ha dovuto faticare per ottenere la parte del leader del Partito Comunista. La sua somiglianza con il politico e il suo grande talento hanno subito convinto il regista Emanuele Imbucci a coinvolgere Colella in questo nuovo progetto televisivo.

Le parole di Francesco Colella su Storia di Nilde

“È la prima volta che una parte mi viene offerta e non devo “combattere”. Ho anni di teatro, cinema e fiction alle spalle, e devo dire che questa volta è stato diverso. Il regista ha notato la mia somiglianza con Togliatti e mi ha voluto. Poi ho fatto con lui diverse prove in costume, ma il ruolo era già mio”, ha raccontato Francesco Colella alla rivista edita da Cairo Editore. “Non è stato facile: di Togliatti si conosce soprattutto la figura pubblica, il dirigente di partito. E sul set ho fatto di tutto per calarmi nel personaggio… una scena in particolare mi ha molto emozionato”, ha aggiunto l’attore di Catanzaro.

La scena che più ha emozionato Francesco Colella

“La scena più emozionante da girare è stata quella dell’attentato a Palmiro Togliatti, avvenuto il 14 luglio 1948, in cui rimase quasi ucciso: quel giorno, la relazione clandestina con Nilde Iotti diventò di dominio pubblico. È stato molto emozionante, perché in quegli istanti Palmiro e Nilde si stavano mettendo d’accordo per vedersi in una stradina lì dietro e tornare a casa a piedi, lontano da occhi indiscreti. Poi, all’improvviso, gli spari. Mentre Anna e io interpretavamo quella sequenza, ho sentito davvero quelle emozioni nel cuore”, ha ammesso Francesco Colella.

Dove abbiamo già visto l’attore Francesco Colella

Prima di Storia di Nilde, Francesco Colella ha lavorato perlopiù a teatro. In tv ha preso parte a diverse fiction tra cui: Il clan dei camorristi, Don Matteo, Sottocopertura-La cattura di Zagaria, Liberi di Scegliere. Di recente è protagonista al cinema nel film Aspromonte-La terra degli ultimi, dove recita accanto a Valeria Bruni Tedeschi e Elisabetta Gregoraci.