Storia di Nilde su Rai Uno: trama, cast attori e numero puntate

Storia di Nilde su Rai Uno con Anna Foglietta: di cosa parla, chi sono gli attori e quante puntate sono

Giovedì 5 dicembre va in onda su Rai Uno Storia di Nilde con protagonista Anna Foglietta. Si tratta di una docu-fiction, ovvero un prodotto a metà tra il documentario e la fiction, dove le scene con gli attori si intrecciano ad immagini di repertorio e testimonianze dirette. Non è una serie con tanti episodi e la puntata è dunque unica. Il docu film ripercorre la storia della prima donna ad essere eletta, il 20 giugno 1979, Presidente della Camera dei Deputati. La trama segue la vita della Iotti fin dai suoi primi passi nella politica: dall’adesione alla Resistenza partigiana fino all’attività parlamentare, passando per la partecipazione all’Assemblea Costituente e il costante impegno per l’emancipazione femminile.

La scandalosa storia d’amore tra Nilde Iotti e Palmiro Togliatti

Oltre alla politica in Storia di Nilde è raccontata la relazione amorosa tra Nilde Iotti e l’allora segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti. Una storia che tanto ha fatto chiacchierare in quegli anni visto che all’epoca Togliatti era sposato con Rita Montagnana, dirigente anche lei del Partito Comunista, e padre di un figlio. Palmiro andò a vivere con la Iotti e questo fu motivo di dissidi e dissapori all’interno del Partito in cui militavano entrambi. Nel docu film della Rai si parla pure dell’adozione di Marisa Malagoli, una bimba orfana, sorella di un operaio morto durante una manifestazione del 1950.

Il cast di attori della docu fiction Storia di Nilde su Rai Uno

Nilde Iotti – Anna Foglietta

Palmiro Togliatti – Francesco Colella

Rosanna – Linda Caridi

Giulio Andreotti – Massimo De Rossi

Teresa Mattei – Astrid Meloni

Enrico Berlinguer – Vincenzo Amato

Le parole di Anna Foglietta su Storia di Nilde

“Io ero spaventata all’idea di affrontare per la prima volta un personaggio realmente esistito… poi ho accettato, con grande orgoglio, perché è la storia di una donna coraggiosa. Mi sono ispirata ai discorsi, agli scritti, alle apparizioni ufficiali. Più che sulla somiglianza fisica, ho puntato sulla sua compostezza e la sua regalità”, ha dichiarato a Di Più Tv Anna Foglietta.