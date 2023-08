Stop per Terra amara e Beautiful: periodo di sospensione, le date

Calendario estivo delle soap di Canale 5. Ecco quando vanno in vacanza e come cambia il palinsesto della rete.

Le soap di Canale 5 vanno in pausa. La prima a chiudere sarà Beautiful, dopo il tour de force degli ultimi anni. Venerdì 11 agosto saluterà quindi il suo pubblico, per poi tornare in onda lunedì 21 agosto con le nuove puntate, ore 13:45 (14 la domenica). In pausa anche Terra Amara. Da domenica 13 agosto ripartirà dal primo episodio, sostituendo, con le repliche, La Promessa e My Home Destiny. Quest’ultime si interromperanno, tuttavia, solo il 14 e il 15 agosto.

Un Altro Domani si concluderà definitivamente venerdì 18 agosto. Domenica 13 e lunedì 14 agosto la soap iberica non andrà in onda, mentre martedì 15 agosto posticiperà l’inizio alle 17:30. A partire dal 21 agosto, invece, il suo posto in palinsesto verrà preso da film, fin quando Myrta Merlino non aprirà le danze con il nuovo Pomeriggio Cinque a partire dal 4 settembre. Di seguito un recap del calendario estivo delle soap di Canale 5:

Sabato 12 agosto: Beautiful in replica, Un Altro Domani non in onda;

Domenica 13 agosto: Beautiful in replica dalle 14 alle 15, Terra Amara in replica dalle 15 alle 17, Un Altro Domani non in onda;

Lunedì 14 e martedì 15 agosto: Beautiful in replica, Terra Amara in replica dalle 14.10 alle 17.30, Un Altro Domani alle 17.30;

Mercoledì 16 agosto, giovedì 17 agosto e venerdì 18 agosto: Beautiful in replica, Terra Amara in replica, La Promessa, My Home My Destiny, Un Altro Domani (episodi finali);

Sabato 19 agosto: Beautiful in replica.

Le soap: un potente strumento nelle mani di Mediaset

Poche settimane fa si era parlato di uno sbarco di Terra Amara in prima serata, precisamente di domenica a partire da settembre. Mossa che Mediaset vorrebbe attuare per cercare di contrastare il calcio e la serialità della Rai. La soap turca, d’altronde, è considerabile come un prodotto prime time, dati i modelli produttivi e narrativi che ci sono alle spalle, oltre a budget diversi rispetto ai prodotti spagnoli.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, tuttavia, non fu fatto il minimo accenno alle soap, così come non si parlò dello sbarco di Terra Amara in prima serata. Va ricordato che le soap sono uno strumento potente nelle mani di Cologno Monzese: spesso raccolgono buoni ascolti e sono in grado di fare da traino per programmi importanti dell’emittente.