“Stop al tour per motivi di depressione”: spunta il nome di un rapper

Oggi, 28 agosto, il sito Dagospia ha pubblicato una delle sue rubriche più note, ovvero “Pillole di gossip“, con diverse indiscrezioni riguardanti il mondo dello spettacolo. Tra le varie notizie, il portale ha riportato che un noto cantante sarebbe stato costretto ad annullare le date estive del suo tour a causa di motivi di depressione. “Il suo nome non è molto allegro“, si legge nell’articolo. Dunque, la domanda sorge spontanea: di chi si tratta? Stando a quanto successo nell’ultima settimana, diversi indizi sembrerebbero portare ad un solo nome , quello del rapper Salmo. Ma, procediamo con ordine.

Salmo: concerti annullati, cos’è successo

Circa dieci giorni fa, Salmo ha annunciato a sorpresa di dover mettere uno stop al suo tour estivo e cancellare i restanti concerti per motivi di salute. Il cantante ha passato l’intera estate ad esibirsi sui vari palchi d’Italia e avrebbe avuto davanti a sé altre sette date, le quali, però, sono improvvisamente saltate. Il primo comunicato è arrivato direttamente da Salmo lo scorso 17 agosto, il giorno prima di un dj set programmato ad Attard, sull’isola di Malta. Il 39enne ha spiegato di essere arrivato al limite dopo il concerto tenutosi al Red Valley Festival di Olbia, sua città natale. A seguito di un mese da lui definito “devastante“, febbre, laringite, cali di pressione e altri problemi di salute lo hanno costretto a prendersi una pausa.

Tuttavia, quello che il cantante pensava essere uno stop di soli 2 giorni, si è trasformato in qualcosa di molto più serio. Poco dopo il comunicato del cantante, Vivo Concerti ha annunciato l’annullamento di tutte le date previste fino al 2 settembre, specificando come la decisione sia stata presa sotto indicazione dei medici curanti ma contro la volontà del rapper. Ma, questo cambio improvviso di rotta che avrebbe portato a far fermare Salmo per così tanto tempo potrebbe indicare che sia sorto qualche altro problema oltre alle difficoltà fisiche.

Salmo: perché ha messo in pausa il tour

Dunque, stando ai recenti avvenimenti, il cantante a cui fa riferimento Dagospia potrebbe proprio essere Salmo. Difatti, il rapper sardo aveva già raccontato in passato di aver sofferto di depressione, tanto che in un periodo arrivò a pesare 58 chili. Per questo, si presume che una ricaduta nella malattia possa averlo portato a dover mettere in pausa gli impegni lavorativi. Naturalmente, bisogna specificare che si tratta solamente di ipotesi, dato che non c’è stata nessuna conferma ufficiale a riguardo.

Ad ogni modo, sono ancora confermati il dj set dell’8 settembre al Dreamland Music Festival di Sondrio, l’evento del 10 settembre al Decibel Open Air Festival di Firenze e la partecipazione il 23 settembre al Marrageddon Festival di Milano. Anche se, sempre secondo Dagospia, ci sono grandi probabilità che il tour non venga proprio ripreso.