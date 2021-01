Stephanie Seymour: è morto il figlio di 24 anni Harry Brant

Tragedia per la top model americana: a dare la notizia il New York Times

È morto Harry Brant, il figlio 24enne della famosa modella Stephanie Seymour. Il ragazzo era il secondogenito della top model, frutto del matrimonio con il milionario Peter Brant. La coppia ha anche altri due figli: Peter Junior, 26 anni, e Lilly Margaret, 16.

Come spifferato dal New York Times Harry è morto a causa di un’overdose. Il ragazzo combatteva da tempo contro la sua dipendenza dalla droga e non era mai riuscito a disintossicarsi. La notizia è stata poi confermata dalla famiglia in una nota.

Nonostante la sua dipendenza dalla droga Harry Brant era riuscito a imporsi come influencer e it boy. Tempo fa il New York Magazine aveva definito lui e il fratello maggiore Peter Brant II i NYC’s Most Beautiful Teenage Brothers, ovvero i fratelli adolescenti più belli di tutta New York.

Fin da giovanissimi i due hanno posato per numerose campagne pubblicitarie – la più nota resta quella per Balenciaga – e sono sempre stati una presenza fissa ai party e alle sfilate più esclusive. Vanity Fair Usa aveva definito Harry un “piccolo lord” per la sua volontà impenitente di godersi la propria fortuna ma anche per il suo aspetto curato ma eccentrico.

Nel 2016 Harry era stato arrestato dopo aver rifiutato di pagare la corsa di un taxi a Greenwich e in passato era stata accusato di furto e possesso di droga. Nonostante avesse frequentato il Bard College, non si è mai laureato. Secondo i suoi genitori, quest’anno avrebbe avuto intenzione di entrare in un centro di riabilitazione dalla droga per poi avere un ruolo da creativo nella rivista Interview, edita dal padre.

La vita privata di Stephanie Seymour

Stephanie Seymour è sposata dal 1995 con Peter Brant, noto milionario, editore e collezionista d’arte, che l’ha resa madre di tre figli. Dal precedente matrimonio con il chitarrista Tommy Andrews – durato dal 1989 al 1990 – la top model ha avuto il primogenito Dylan Thomas. Nota alle cronache rosa anche la storia d’amore tra Stephanie e Axl Rose, il cantante dei Guns N’Roses. Questa liaison ha fatto chiacchierare parecchio negli anni Novanta.