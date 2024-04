Step, scivolone di Izzo su Guetta: “Da una mamma così bella…”

Nella puntata andata in onda questa sera su Rai 2 di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino ha ospitato un cast d’eccezione. Per l’occasione protagonisti sono stati i fissi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina insieme a Lorella Boccia, Andrea Delogu, Natalie Guetta e Massimo Lopez. Durante uno dei giochi, quello della stanza inclinata, il comico napoletano Biagio Izzo si è abbandonato ad una battuta non troppo carina nei confronti di Natalie Guetta.

Uno dei giochi più amati di Step (abbreviativo di Stasera Tutto è Possibile) è sicuramente quello della stanza inclinata. I comici mettono in scena ogni puntata diverse storie stando alle indicazioni della voce narrante del conduttore Stefano De Martino. La prima stanza inclinata della serata è stata intitolata “La casa degli spiriti”. A partecipare sono stati Massimo Lopez nel ruolo del pappagallo, Biagio Izzo nel ruolo del marito, Lorella Boccia in quello della moglie, Natalie Guetta in quello della bambina e Herbert Ballerina in quello dei fantasmi.

Nel racconto, quindi, Biagio Izzo e Lorella Boccia erano sposati ed avevano una figlia, Natalie Guetta. E’ stato proprio questo il frutto di una battuta un po’ indelicata del comico partenopeo nei confronti della sorella del dj David Guetta.

Poco dopo l’entrata di Natalie nella stanza inclinata Biagio le ha difatti detto:

Da una mamma accussì bella è venuto stu sturcio.

Con la sua frase ha fatto sicuramente un complimento a Lorella, offendendo invece la Guetta.

L’uscita non è passata inosservata anche sui social:

Poco dopo ha rincarato la dose dicendo:

Ho messo a dormire quell’animale di tua figlia.

Natalie non ha commentato le frasi, continuando normalmente il gioco. La storia della stanza inclinata è quindi andata avanti e sia Guetta che Boccia sono scivolate a causa dell’inclinazione del pavimento dando una forte testata contro il muro della stanza. La caduta ha preoccupato (e in qualche caso anche divertito) il pubblico che ha commentato la cosa su X (ex Twitter).

Di seguito alcuni dei commenti apparsi sul social in merito alla testata di Lorella e Natalie: