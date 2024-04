Stasera tutto è possibile: novità e anticipazioni, da stasera in tv

Da questa sera torna in tv Stasera tutto è possibile. Il format è giunto alla decima edizione ed è stato riconfermato Stefano De Martino alla guida.

Il programma prevede un gruppo di vip che si mette in gioco, attraverso vari game esilaranti. Un format leggero che ormai da dieci anni intrattiene il pubblico. I primi anni la conduzione era di Amadeus, fino al 2018, dopodiché è passata a De Martino. L’ex ballerino ha deciso di rendere Francesco Palantoni e Biagio Izzo ospiti fissi.

Ma da quest’anno si aggiungeranno altre due presenze: il comico Herbert Ballerina e l’imitatore Vincenzo De Luca. Ogni sera interpreterà un personaggio e giocherà vestito nei suoi panni. Questa sera è attesa un’imitazione di Barbara d’Urso.

Tra gli altri ospiti della prima puntata ci saranno: Sergio Friscia, Marta Filippi, Rocío Muñoz Morales ed Enzo Miccio. Questi si metteranno in gioco tra game vecchi e nuovi e la temutissima ma divertentissima “Stanza inclinata”, dal pavimento inclinato di 22,5 gradi dove dovranno svolgere dei piccoli sketch. Oltre a questi anche altri giochi storici come “Segui il labiale” o “Rumori del mimo”.

Tra i nuovi game, invece, è stato annunciato “Dammi le mani”: in coppia si dovrà preparare una ricetta, ma uno dovrà usare le mani dell’altro, il risultato sarà divertente. Insomma una Pasquetta in leggerezza, tra battute esilaranti e momenti simpatici.

Stefano De Martino: nuovi progetti televisivi e love story

Il conduttore lo abbiamo visto recentemente in un one man show su Rai 2: Da Natale a Santo Stefano. Andato in onda il 26 dicembre ed anche qui il divertimento e le battute esilaranti hanno fatto da protagonisti. L’ex ballerino ha un ruolo importante su Rai 2, avendo condotto anche, fino a dicembre 2023, Bar Stella. Ora Stasera Tutto è possibile torna sempre sotto la sua guida.

De Martino sembra essere anche in pole position per la conduzione di Sanremo, anche se l’ex ballerino è molto titubante. Ha infatti spiegato che se gli venisse fatta la proposta non potrebbe rifiutare, ma al tempo stesso è cosciente dell’importanza che ha il ruolo di direttore artistico, ma soprattutto delle grandi difficoltà che potrebbe incontrare. Anche se si mormora che, nel caso, verrebbe affiancato da Alessia Marcuzzi che nella conduzione ha molta più esperienza.

Per quanto riguarda l’amore, per qualche settimana a Stefano è stato affibbiato un flirt con Luciana Mantò che poi si è dimostrata una sua carissima amica. Ma Gabriele Parpiglia, qualche giorno fa, ha lanciato l’indiscrezione secondo cui nella sua vita sarebbe tornata una vecchia fiamma: Dayane Mello. Questo rumor non è stato né smentito né confermato dai diretti interessati.