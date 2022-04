Stefano Tacconi ricoverato in prognosi riservata: cos’è successo e come sta

Lo sportivo, in passato concorrente della prima edizione dell’Isola dei Famosi, si trova attualmente in ospedale: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Una brutta notizia arriva dal mondo dello sport italiano. Pochi minuti fa le principali agenzie hanno battuto la news che fa riferimento al ricovero dell’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi. In base alle informazioni in nostro possesso, lo sportivo 64enne stava partecipando ad un evento ad Asti, quando all’improvviso si è sentito male.

Tacconi è stato rapidamente trasportato d’urgenza presso l’ospedale più vicino, ad Alessandria, dove è stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia. Sembra che l’ex calciatore (come riporta La Stampa) sia stato colpito da un’improvvisa emorragia cerebrale e che le sue condizioni di salute siano serie. Alle ore 23 è previsto il primo bollettino dove sapremo qualcosa di più e, ci auguriamo, riceveremo aggiornamenti più positivi a riguardo.

Stefano Tacconi: gli impegni passati al cinema e in televisione

Nonostante il pubblico mainstream conosca Stefano Tacconi soprattutto in veste di sportivo, negli anni passati l’abbiamo visto anche partecipare ad alcuni progetti cinematografici e televisivi. Tacconi partecipò nel 1990 (a scopo benefico) al film autobiografico Ho parato la luna di Ornella Barreca, dove raccontava la sua esperienza da portiere. Inoltre, nel 2008 fu fra i protagonisti della pellicola Amore, bugie e calcetto, diretto da Luca Lancini: nel lungometraggio interpretava sé stesso, in compagnia di altri suoi colleghi calciatori.

Al di là della sua partecipazione in veste di opinionista a varie trasmissioni sportive, il pubblico televisivo potrebbe ricordarsi di Tacconi per la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex calciatore aveva partecipato in veste di concorrente all’edizione 2003 del reality, la primissima, vinta da Walter Nudo e condotta da Simona Ventura. Tacconi venne eliminato praticamente subito, già alla seconda puntata. Per il resto, ancora oggi, lo sportivo è molto amato dai tifosi juventini più nostalgici. Tacconi è infatti detentore di un primato unico: nessun portiere fino ad ora è riuscito a vincere tutte le gare Uefa più importanti con il team bianconero.

Lo scorso anno, a Pomeriggio 5, Tacconi aveva raccontato di avere avuto problemi alla schiena che l’avevano costretto ad un’operazione chirurgica. “Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza” aveva dichiarato a Barbara d’Urso, lasciando il pubblico senza parole.