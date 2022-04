Stefano Tacconi, come sta: “Percorso lungo”, aggiornamenti dal figlio

Come sta Stefano Tacconi? Sono in molti a porsi questa domanda visto quello che è accaduto all’ex sportivo pochi giorni fa. Come saprete Tacconi, mentre stava partecipando ad un evento ad Asti, è stato colpito all’improvviso da un’ischemia cerebrale che ha costretto i medici ad un ricovero d’urgenza con prognosi riservata.

Sul suo profilo Instagram ufficiale il figlio Andrea ha tenuto a tenerci aggiornati, con poche semplici parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo (per ora, la prudenza non è mai troppa) ai seguaci del padre. “Oggi segnale molto importante, alla mia frase la juve ha vinto papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo” ha scritto Andrea Tacconi, poco dopo aver incontrato il genitore in ospedale e a poche ore dal 2-1 del team bianconero contro il Sassuolo.

Segnali di cauta positività, questi, che arrivano a breve distanza temporale dai primi aggiornamenti dei medici che stanno seguendo Tacconi in ospedale e che qualche ora fa sono stati intervistati anche da Federica Paniccucci a Mattino 5 e da Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il team medico che segue Tacconi si è detto cautamente ottimista dopo la prima operazione che era riuscita a limitare i danni causati dall’emorragia cerebrale.

Anche un paio di giorni fa lo stesso Andrea Tacconi si era dimostrato piuttosto sereno, sottolineando che dopo l’intervento già c’erano segnali incoraggianti.

Stefano Tacconi e il figlio Andrea: i loro impegni televisivi passati

Tacconi senior, per anni portiere della Juventus, ha alle spalle la partecipazione alla prima edizione dell’Isola dei Famosi. Al reality condotto ai tempi da Simona Ventura (era il 2003) Tacconi rimase per due sole settimane, venendo eliminato alla seconda puntata.

Anche il figlio Andrea, in ogni caso, non è esattamente un volto nuovo per gli appassionati di tv. In passato, Andrea Tacconi l’abbiamo visto come concorrente per La Fazenda, reality show trasmesso su Sky. Il giovane, che lavora anche come indossatore e modello, è stato in tempi non sospetti anche tentatore a Temptation Island.