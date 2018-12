Stefano Sala ha deciso: “Rivoglio la mia vita con Dasha”. L’intervista

Stefano Sala ha deciso. La lunga intervista: “Benedetta, basta così. Voglio indietro la mia vita con Dasha”. Il modello parla anche del tifo dei genitori per la Mazza, l’incontro con la fidanzata dopo il reality e il ruolo avuto da Dayane Mello

Stefano Sala ha preso una decisione definitiva. Benedetta Mazza è stata, è, e sarà una grande amica. Punto. Dasha è stata, è e sarà la sua fidanzata. Il modello, che ha concesso una lunga intervista a Fanpage.it, una volta concluso il Grande Fratello Vip, si era preso del tempo per riflettere e prendere la decisione giusta. Oggi la nebulosa che lo ha attanagliato nelle ultime settimane si è diradata. Durante l’intervista Sala ha inoltre toccato altri tasti delicati, come ad esempio il tifo che la sua famiglia ha fatto per Benedetta. “Mi ha messo in difficoltà perché sono consapevole che certe cose non hanno fatto piacere a Dasha. […]. La situazione potrebbe diventare complicata perché, se dovessi tornare alla mia vita di prima, per lei potrebbe essere difficile chiarire quanto è accaduto con i miei familiari”. Stefano spiega che avrebbe preferito da parte dei parenti un comportamento diverso, senza prese di posizione. “Non mi aspettavo che prendessero le distanze da Dasha – ha proseguito – A lei non manca niente: è bella, sincera, pulita e innocente. Non avrei mai voluto metterla in questa situazione”. Stefano, alla domanda se Benedetta è la donna giusta nel momento sbagliato, ha risposto schiettamente: “Sì, esattamente. Sarebbe potuta essere quella giusta ma non in questo momento. Con Benedetta è nato un rapporto borderline, poi scemato in un’amicizia. Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di freezare tutto e farci andare bene le cose per com’erano”.

“La telefonata di Dasha mi ha risvegliato da questa sorta di capsula del tempo in cui ero entrato”

Sull’attrice con cui si è ‘pericolosamente’ avvicinato al GF Vip, ha puntualizzato: “Tra noi c’era intesa, ci piacevamo ma siamo sempre stati amici. Trovandoci a condividere lo stesso letto, avremmo potuto approfondire il nostro rapporto, ma lei non ha voluto. Benedetta non si lancia nel vuoto, deve conoscere a fondo qualcuno prima di lasciarsi travolgere”. Si passa alla chiamata della compagna durante il reality. “La telefonata di Dasha mi ha risvegliato da questa sorta di capsula del tempo in cui ero entrato – ha affermato – E non parlo del motivo della chiamata, ma del fatto di avere risentito la sua voce. Lei ha avuto un problema di salute a proposito del quale è stato inventato di tutto. Non posso dire cos’è accaduto per rispettare la privacy”. Il modello, come già aveva fatto sapere di recente, ha ribadito che Dasha ora sta bene e tutto si è risolto. Sul motivo del perché la compagna non sia mai andata ha ‘tirargli le orecchie’, ha invece spiegato che lei era adirata e che, non conoscendo il mondo della Tv, ha preferito evitare. “Ha cercato di tutelarsi, visti gli attacchi che ha subito, e mi ha lasciato libero di fare il mio percorso”, ha aggiunto, svelando che Dayane Mello le è stata molto vicina. Ed è proprio la Mello che finito il reality ha fatto comprendere molte cose a Sala: “È stata lei a farmi capire cos’era accaduto mentre non c’ero, chi aveva sostenuto Dasha e chi no. È ancora tutto molto strano”.

“Le ho spiegato che avevo vissuto un momento di debolezza. Ho messo in discussione me stesso, non la nostra storia”

Stefano svela anche i dettagli del primo incontro avuto con la fidanzata dopo il programma, raccontando di non aver ricevuto alcun rimprovero. “Le ho spiegato che avevo vissuto un momento di debolezza. Ho messo in discussione me stesso, non la nostra storia. Poi sono tornato sui miei passi a livello sentimentale. Adesso so quello che voglio e quello che voglio fare. Voglio vederla e avere la mia vita indietro”. Sala è però consapevole che ora c’è un rapporto da ricostruire da “zero”, ma confessa che l’idea di perderla lo distruggerebbe. Alla fine chiosa: “I momenti di affetto con Benedetta sono indiscutibili, ma non mi sono mai messo nelle condizioni di tradire Dasha o di pensarlo. Non ci saremmo mai sbilanciati. Semplicemente, non ci siamo resi conto che quelle effusioni, viste attraverso una telecamera, sarebbero sembrate essere più di quello che sono realmente state. So che Benedetta non soffrirà, ci ho parlato”.