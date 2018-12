Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre insieme? Secca replica di Dasha

Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre insieme? Arriva la secca e decisa replica di Dasha

Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da una settimana, ma le dinamiche nate dentro la Casa più spiata d’Italia continuano a far sentire i loro effetti. Tra le più stuzzicanti c’è quella che ha coinvolto Stefano Sala e Bendetta Mazza. La loro ‘pericolosa’ amicizia ha inevitabilmente influito anche su Dasha, la fidanzata del modello. La situazione al momento è nebulosa. Sala, a Verissimo, ha detto di aver bisogno di tempo per capire la scelta giusta da prendere. Nel frattempo continua a frequentare Benedetta, visti gli impegni lavorativi comuni che condivide con lei. Alla luce di tutto questo, molti fan tifano per una loro unione. Altri si domandano come Dasha stia vivendo questo clima. E qualcuno, addirittura, tramite Instagram le ha rivolto direttamente e in modo non troppo carino la suddetta domanda. La modella ucraina ha replicato in maniera secca e spazientita.

Dasha spazientita e infastidita su Instagram: la modella ucraina ribatte a tono

Con poco tatto e poco garbo, qualcuno ha scritto a Dasha che Stefano e Benedetta sono sempre insieme. Quel qualcuno ha poi avanzato l’ipotesi che i due ex inquilini del Grande Fratello Vip 3 sono stati a letto. Tale pensiero non è stato ben digerito dalla modella ucraina, che ha ribattuto infastidita e con una punta di sarcasmo “Per favore. Vivi la tua vita. Che problemi hai? Posso aiutare in qualcosa?”. Quel ‘Per favore’ smentisce quindi una simile ricostruzione. Al momento, dunque, la situazione rimane top secret. “In teoria è ancora la mia fidanzata ma devo capire cosa voglio dalla vita. Ho ancora un sentimento forte per Dasha ma devo vederla per capire e fare chiarezza”, le ultime parole di Sala sulla vicenda, esternate a Verissimo.

Il modello smentisce le voci sulla gravidanza di Dasha

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin il modello ha smentito la voce che voleva la compagna incinta. “Si è innervosita parecchio per la situazione nata al Grande Fratello Vip – ha poi aggiunto -. Ma a breve ci vedremo e capiremo molte cose del nostro rapporto”. Per quanto riguarda Benedetta Mazza ha invece sottolineato il grande rapporto d’amicizia che condivide con lei.