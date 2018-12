Stefano Sala ancora indeciso su Dasha, Benedetta: “Ci sarò sempre per lui”

Stefano Sala e Benedetta Mazza a Verissimo: “Non stiamo insieme”

Stefano Sala e Benedetta Mazza non stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip. I due lo hanno chiarito a Verissimo, dove sono stati ospiti insieme agli altri finalisti del reality show. Stefano e Benedetta hanno definito il loro rapporto “un’amicizia speciale”, che potrebbe continuare nella quotidianità di tutti i giorni. Intanto pare sempre più incerta la relazione tra Sala e Dasha. Il modello non ha ancora rivisto la collega che al momento si trova fuori dall’Italia. La coppia ha però avuto modo di sentirsi telefonicamente anche se non è ancora stata presa una decisione definitiva sul loro futuro. “In teoria è ancora la mia fidanzata ma devo capire capire cosa voglio dalla vita. Ho ancora un sentimento forte per Dasha ma devo vederla per capire e fare chiarezza”, ha spiegato Stefano a Silvia Toffanin.

Dasha non aspetta un figlio dal modello Stefano Sala

“Ci tengo a smentire: Dasha non è incinta. Ha avuto un problema personale, che non voglio svelare per rispetto della sua privacy. Ora sta bene”, ha aggiunto Stefano Sala, che presto vedrà la ragazza. “Si è innervosita parecchio per la situazione nata al Grande Fratello Vip. Ma a breve ci vedremo e capiremo molte cose del nostro rapporto”, ha sottolineato il 29enne. A Verissimo Benedetta Mazza ha invece confidato: “L’amicizia con Stefano è intatta. Io ci sono e ci sarò sempre come amica”.

Benedetta Mazza: “Sempre dalla parte di Stefano”

“Il nostro è un rapporto bello e sincero, sosterrò sempre Stefano. Tra di noi non si può parlare d’amore”, ha assicurato Benedetta Mazza. “Se lui tornasse single? Non so proprio…”, ha concluso la bionda showgirl.