Stefano Sala, il post ‘dannato’ accende i fan: “Vai, bacia Benedetta”

Stefano Sala, le parole ‘dannate’ accendono i fan: “Vai, bacia Benedetta”. Il mistero si infittisce

Non si placano le voci attorno a Stefano Sala. Il modello, una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, è stato al centro del gossip, che lo ha visto diviso tra un ritorno al passato, nelle braccia della fidanzata Dasha, e un viaggio in un ipotetico futuro con Benedetta Mazza. Sala, dal canto suo, in una recente intervista, ha detto a chiare lettere che con la Mazza c’è e ci sarà una forte amicizia, ma che il suo cuore batte per Dasha. Tutto finito? Manco per idea, visto che il comasco classe 1990, sui social, si diverte a gettare pillole che mandano puntualmente in confusione i fan. L’ultima, ‘dannata’, è stata presa d’assalto. Il mistero s’infittisce…

“Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei”

“Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci… • William Shakespeare (che Giusto)”. Stefano è in vena di citazioni su Instagram, peccato che non metta dediche particolari (per Dasha? Per Benedetta? per chissà chi?). Il modello pare divertirsi a mandare in tilt i fan, che cercano soluzioni alle sue parole criptiche: “Siamo peggio di FBI e CIA messi insieme”, scrive qualcuno. Altri sottolineano quanto lui e Dasha siano bellissimi, dando per scontato che Bendetta non abbia chance. Eppure i più sognano ancora di vederlo con la Mazza: “Vai a prendere Benny e dagli un bacio”, “Se baci lei di sicuro vai all’inferno e faresti emozionare anche il diavolo”, “Il ragazzo è troppo timido, coraggio, baciala”…

Stefano Sala: “Sei il regista mentale di tutti noi”

Ma forse il commento che meglio spiega la situazione è questo: “Oramai sei il regista mentale di tutti noi italiani, almeno non ci fai pagare il biglietto”. E forse le cose stanno proprio così. Sala si diverte, un po’ per scherzo, un po’ per stare al gioco. A quanto risulta infatti, lui e Dasha hanno ricucito lo strappo consumatosi durante il GF Vip. Benedetta è stata, è e rimarrà una fedele amica, a meno che… Insomma, mai dire mai. Le vie dell’amore sono infinite e a volte non portano in paradiso, ma all’inferno. Tutto per un bacio.