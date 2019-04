Stefano Sala e Dasha, l’amore è sempre più ardente: news sulla coppia

Stefano Sala e Dasha, l’amore è tornato ardente dopo la crisi: le ultime news sulla coppia

Dopo l’avventura di Stefano Sala al Grande Fratello Vip 3, sembrava tutto perduto. Dasha Dereviankina era stata lasciata dal modello. All’interno del reality, in Stefano erano sorti troppi dubbi sulla love story. In più, ci fu un pericoloso avvicinamento all’amica Benedetta Mazza. Addirittura in molti scommisero che Sala e la showgirl parmense potessero iniziare una frequentazione. Invece, conclusa la ‘sbornia’ da reality, il modello e Dasha hanno pian piano ricucito lo strappo e sono tornati a fare coppia. Ora l’amore è tornato a bruciare intensamente e l’intesa è più forte che mai, come dimostrano i due modello sui loro profili social.

Festa per Sofia: Dasha e Sala complici

Innanzitutto, tanti auguri Sofia. E sono 5. Si tratta della figlia di Stefano, avuta nel 2014 dall’ex fidanzata Dayane Mello, che proprio oggi compie gli anni. Per l’occasione Sala le ha organizzato una festicciola di compleanno a Gravedona (suo paese d’origine sull’incantevole lago di Como). E chi c’era al suo fianco? Naturalmente Dasha che ha dato una mano a preparare la festicciola. I due, ormai, non si nascondono più a differenza del dopo-crisi in cui sono stati restii a farsi vedere assieme. Oggi invece si mostrano tranquillamente alla ‘luce del sole’, segno che il rapporto è stato totalmente recuperato.

Stefano e Dasha: il Grande Fratello Vip e i suoi interrogativi sono un ricordo lontano

Dopo la confusione sentimentale di Sala, che le cose stessero procedendo nel verso giusto lo si era capito anche lo scorso 28 marzo, giorno del 29esimo compleanno dell’ex gieffino vip. Per l’occasione infatti aveva postato una Stories Instagram in cui si ritraeva a soffiare le candeline, con al suo fianco la bellissima Dasha. Nel gioioso filmato Stefano scriveva “What else…”, tradotto in “Cos’altro…”, come a dire “Che cosa si può desiderare di più?”. Insomma, la coppia ha superato brillantemente le tempeste d’amore e ora si gode il sereno. Il Grande Fratello Vip, con tutti i suoi interrogativi, è soltanto un ricordo lontano.