Stefano Sala compleanno insieme a Dasha: amore a gonfie vele

Stefano Sala e Dasha fanno di nuovo coppia fissa: i due festeggiano insieme il compleanno del modello

Oggi, 28 marzo, è il compleanno di Stefano Sala. Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha festeggiato insieme alla fidanzata Dasha il suo 29 esimo compleanno. Ad attestare la notizia, una Instagram story di Stefano che si riprende mentre soffia le candeline, con al suo fianco la bellissima compagna. Tra i due è tornato ormai il sereno dopo l’esperienza di Sala nella casa più spiata d’Italia. Ad insospettire la modella ucraina è stato il rapporto che Stefano aveva stretto con Benedetta Mazza, e aveva deciso all’epoca di allontanarsi da lui per ritornare alla sua vita. L’amore però è stato più forte e dopo alcuni mesi dal loro addio, Stefano e Dasha sono tornati insieme sempre più forti. La felicità di Stefano è davvero tanta. Nella storia su Instagram infatti scrive: “What else…“, ossia “Cos’altro…“, cos’altro può desiderare Sala per la sua vita? Ha tutto, amore, soddisfazione nel lavoro e anche una bellissima bambina, nata dalla relazione con Dayane Mello.

Stefano Sala cotto di Dasha

Dopo la loro rottura temporanea, Stefano Sala e Dasha sono più innamorati che mai. Sui social, infatti, continuano a dedicarsi parole e messaggi d’amore e attestano così di aver superato la crisi, che ha avuto origine al GF Vip 3. Benedetta Mazza, con cui Stefano aveva legato particolarmente durante l’esperienza a Cinecittà, aveva predetto che i due si sarebbero rimessi insieme ma non molla la presa. Crede ancora nell’amore e ne ha dato prova sui social dove scrive: “L’ amore è così… perimetri non netti ma bagliore accecante… siamo tutti come delle farfalle attratte da questa luminosità, in un eterno pellegrinaggio all’interno di un cuore“.

Stefano Sala il tatuaggio nello strano posto

Stefano Sala ha mostrato un tatuaggio segreto. Lo aveva anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma in pochi sapevano della sua esistenza. Adesso ha deciso di rivelare tutto su Instagram dove ha spiegato che si è recato dal suo tatuatore di fiducia per dare nuovo colore a quel tattoo nel labbro inferiore.