Stefano Sala dopo l’intervista di Dasha: le parole del modello dividono

Ieri, a Pomeriggio 5, per la prima volta ha parlato ufficialmente Dasha che ha dato la sua versione dei fatti riguardante la rottura con Stefano Sala. Nel salotto di Barbara d’Urso la modella ucraina ha spiegato come ha vissuto la permanenza ‘ambigua’ dell’ex fidanzato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, descrivendo poi cosa è accaduto a fine reality. L’incantevole Dasha, per la sua mitezza ed educazione, ha convinto tutti, raccogliendo molti applausi per le parole utilizzate e il comportamento tenuto. E Stefano? Che cosa pensa di quanto dichiarato dall’ex?

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere”

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”, ha scritto Sala su Instagram, prendendo a prestito le parole di Charlie Chaplin. Dasha non è menzionata ma i fan non hanno avuto dubbi sul fatto che il pensiero si riferisca all’intervista dell’ex fatta a Pomeriggio 5 e alle voci che ne sono scaturite. Tanti infatti coloro che dopo aver sentito la versione dell’ucraina non hanno lesinato critiche al modello. Anche sotto al sopracitato post, i ‘seguaci’ si sono divisi tra chi sostiene che Stefano debba andare avanti per la sua strada, non badando alle malelingue, e chi lo biasima per la rottura con l’ex compagna.

Le parole di Dasha a Pomeriggio 5

“Non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere. Ma quello che è successo è successo e nella vita può succedere di tutto”, ha detto Dasha nell’intervista a Pomeriggio 5. “Noi aspettavamo tanto le feste di Natale. Volevamo ovviamente festeggiare insieme il Natale, tutte le ferie. I miei sentimenti sono sempre stati molto forti e non ho mai dubitato di questo. Io vado avanti con la mia vita, certo, da sola”. La modella ha spiegato inoltre che dopo aver visto il comportamento di Stefano nella Casa “non poteva essere felice”. Su Benedetta Mazza ha preferito non esprimersi.