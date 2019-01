Stefano Sala e Dasha si sento ancora? La risposta di lui spiazza

Stefano Sala e Dasha si frequentano ancora? L’accusa sui social

Da quando Stefano Sala è entrato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip di lui e Dasha, la fidanzata rimasta fuori ad aspettarlo, se ne è parlato tantissimo sui siti e le riviste di gossip. Oggi, entrambi, hanno comunque ufficializzato la fine della relazione. L’ex gieffino, che nel reality si era molto legato a Benedetta Mazza e aveva messo in discussione i suoi sentimenti, per il momento (stando a quanto da lui dichiarato) è single. Qualcuno, però, non sembra essere del tutto convinto di questa cosa. Chi? Un suo follower su Instagram che, sotto l’ultima foto caricata da Stefano, ha scritto di essere a conoscenza del fatto che Stefano Sala e Dasha si stiano ancora sentendo.

Stefano Sala e Dasha in che rapporti sono? A chi insinua che tra di loro ci sia una relazione segreta l’ex gieffino replica ma non smentisce

L’utente autore del commento sopra menzionato, di fatto, sarebbe potuto passare inosservato se Stefano Sala non fosse intervenuto di persona per replicare alle accuse. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, invece, alla persona che ha tirato lui e Dasha in causa ha scelto di rispondere. Il commento di Stefano, tuttavia, ha ancora confuso di più le idee dei suoi fan. Al gossip sul suo conto (come vi mostreremo sotto nell’immagine che mostra il botta e risposta tra lui e il suo accusatore) Sala ha ribattuto con ironia e sarcasmo. Concretamente, come hanno notato molti, Stefano non ha smentito (né confermato).

Stefano Sala ancora innamorato di Dasha?

Possibile che nelle notizia riportata dalla persona che ha accusato Stefano Sala di non aver mai lasciato Dasha ci sia qualcosa di fondato? O forse la sua voleva solo essere una presa in giro? Perché tra tutti i commenti questo è stato quello che più lo ha colpito? Lui, come è successo subito dopo l’intervista di Dasha a Pomeriggio 5, dal canto sua continua a rimanere vago.