Stefano Sala pazzo di Dasha: arriva l’atteso gesto, fine dei dubbi

Stefano Sala pazzo di Dasha: arriva il gesto tanto atteso, fine dei dubbi. La situazione dei due

La notizia che Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono tornati a fare coppia è iniziata a circolare negli scorsi giorni, quando i due si sono presentati sui social assieme. Tuttavia, fino a poche ore fa, non c’è stato alcun gesto affettuoso divulgato pubblicamente che provasse in maniera definitiva che l’amore fosse decollato nuovamente (nonostante i dubbi su un loro riavvicinamento fossero davvero pochi). Finalmente, quel gesto è arrivato. Ci ha pensato il modello a togliere le ultimissime incertezze dei più scettici, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della sua dolce metà, facendo campeggiare un tenero cuore.

Dasha e Steano sempre più vicini: la scintilla dell’amore si è riaccesa

Dasha e Stefano hanno trascorso la serata di ieri a Milano, all’Armani Hotel. Diverse Stories pubblicate dai due modelli hanno testimoniato la loro presenza insieme nel locale. Poi Sala, per quanto riguarda la relazione sentimentale, ha colto l’occasione per uscire allo scoperto del tutto, postando la foto dell’ucraina, con un bel cuore a corredo dello scatto. Le titubanze e gli attriti del dopo Grande Fratello Vip sono ormai archiviati definitivamente. La coppia ha ricominciato a indossare le ali dell’amore ed ha spiccato nuovamente il volo, più unita e consapevole che mai. Insomma: “Tutto bene quel che finisce bene” o, sempre rimanendo in tema shakespeariano, “Molto rumore per nulla”.

Stefano Sala e la crisi con Dasha durante e dopo il Grande Fratello Vip

Ricordiamo che la coppia è stata messa a dura prova durante e dopo l’esperienza di Stefano al Grande Fratello Vip 3. Nella Casa più spiata d’Italia il modello si è vertiginosamente e pericolosamente avvicinato a Benedetta Mazza, tanto che a un certo punto pareva assai probabile che il legame amichevole con la parmense potesse trasformarsi in qualcosa di più. Il gossip ha continuato a impazzare dopo che Sala è uscito dal reality Mediaset, annunciando la fine della relazione con Dasha. E invece, come Venditti insegna, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.