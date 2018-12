Stefano Sala: “Con Dasha è finita”. La lunga confessione del modello

Stefano Sala, la notte delle confessioni: “Guardiamoci negli occhi. Con Dasha è finita”. La lunga ammissione del modello al Grande Fratello Vip

Stefano Sala è giunto a una conclusione amara: la relazione con Dasha Dereviankina è giunta al capolinea. Durante la nottata seguita alla semifinale del Grande Fratello Vip, il modello si è lasciato andare a una lunga confessione in presenza dei coinquilini Andrea Mainardi e Silvia Provvedi, analizzando la situazione intricata che sta vivendo e lasciando poco spazio a un possibile ricongiungimento con la compagna. “Mi sono fatto un sacco di film mentali e ho tutt’ora un sacco di sensi di colpa e mi assumo tutte le responsabilità”, ha esordito. Mainardi a quel punto l’ha invitato a riflettere su quanto il reality e le voci che gli ruotano attorno possano cambiare la percezione delle cose, ma Stefano pare aver districato definitivamente il bandolo della matassa.

“Anche se dovessimo ritornare sui nostri passi è comunque una minestra riscaldata che so benissimo dove va a finire”

“Parliamoci chiaro, guardiamoci negli occhi – riflette Sala – Pensate che non sappia già come va a finire lì fuori? Non come vada a finire, come è già finita? L’ho capito da fuori, l’ho capito dal megafono, l’ho capito da tutto… ” . Il modello tuttavia appare a tratti confuso: “Ovviamente ci proverò fino alla morte, ma anche se dovessimo ritornare sui nostri passi è comunque una minestra riscaldata che so benissimo dove va a finire”. Stefano passa poi in rassegna una serie di eventi vissuti all’interno del programma che lo hanno portato a una tale deduzione: “Ci sono dei dettagli Andrea che… persone che al megafono hanno detto determinate cose, che non sono parenti ma sono persone che indirettamente sono a contatto con loro e sanno delle cose che nessun altro sa”.

“Se i miei genitori dicono ‘Viviti Benedetta‘, significa che dall’altra parte non c’è più niente da fare”

“Dicendo determinate cose – prosegue Sala – automaticamente si è capito che… Cioè i miei genitori mai andrebbero contro di me, le decisioni che io ho preso qui. Di conseguenza ho capito comunque che dall’altra parte è già finita, altrimenti non si esporrebbero nemmeno loro a dire una cosa del genere”. A questo punto torna nello specifico su ciò che gli hanno detto i genitori a proposito di Benedetta Mazza: “Se loro dicono ‘Viviti Benedetta‘, significa che dall’altra parte non c’è più niente da fare… Però non è detto, è vero”. Poi aggiunge: “Se mi hanno urlato goditi Benedetta è perché hanno delle notizie certe”. Silvia Provvedi gli ha intimato di ragionare e prendersi del tempo per decidere. E Benedetta? Anche su di lei c’è una grossa nebulosa “‘Se non fosse qui sarebbe successo?! Questo è un punto di domanda importantissimo perchè comunque lei se lo chiede ogni ora, giustamente, e la capisco. Io posso dire ‘Se non fosse qui non sarebbe comunque successo’, però lei non può saperlo, capito?”.