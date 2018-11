La madre di Stefano Sala a ruota libera: Dasha, l’aereo e Dayane Mello

La madre di Stefano Sala concede una lunga intervista: l’aereo per il figlio e Benedetta Mazza, la risposta sulle voci della gravidanza di Dasha e il rapporto con Dayane Mello

Stefano Sala sta vivendo un momento molto delicato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Da un lato il feeling con Benedetta Mazza è evidente, dall’altro c’è la fidanzata Dasha ad attenderlo fuori dal reality. Per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda la testata giornalistica Fanpage.it ha contattato la madre del modello, Simona, che ha concesso una lunga intervista. “Non posso fare il tifo per nessuna delle due. Benedetta è una concorrente del GF Vip, Dasha la compagna di mio figlio“, ha risposto mamma Simona circa una sua possibile sua preferenza tra le due donne. Per quanto riguarda l’aereo pro Sala e Mazza (a cui Dasha ha replicato con un “Chiedo rispetto”) spiega: “Faccio parte del fan club di Benedetta e Stefano, l’aereo l’ho mandato per quello, non era mia intenzione fare del male a Dasha. Noi ci sentiamo e lei sta bene, ma in questo momento non fa parte del gioco e io, da madre, sostengo mio figlio. Vedo le emozioni che prova e credo con Benedetta sia nata una profonda amicizia”. Simona chiarisce poi che ciò che riserverà il futuro spetterà deciderlo unicamente al figlio:”Quello che accadrà dopo lo chiariranno da soli, fuori dalla Casa. Non tifo per nessuna delle due. Mi piace molto il modo in cui Benedetta si sta comportando con lui ma sarà Stefano a decidere cosa fare. Conoscevo Benedetta già prima che entrasse nella Casa e mi faceva piacere sostenerla. Da qui la decisione di mandare quell’aereo”.

“Dasha dovrà spiegare il senso delle interviste con Stefano uscirà dalla Casa”

Simona passa poi a parlare della compagna di Stefano:”Se avesse voluto, Dasha avrebbe potuto mandarne uno lei stessa. Non lo ha fatto e io ho cercato di tenerla fuori, anche per rispettare la volontà di mio figlio che non voleva fosse coinvolta. Non ho capito bene cosa sia successo dopo. Lei doveva starne fuori, poi ha rilasciato certe interviste e successivamente mi ha detto che erano finte, che quelle non erano parole sue. Forse, non parlando l’italiano, ha fatto fatica a esprimersi”. E con Dasha in che rapporti è ora? “Dopo l’aereo, lei e io ci siamo sentite via Facetime – spiega sempre a Fanapage.it – Le ho spiegato che la mia intenzione era quella di sostenerli in questa avventura nella Casa, da concorrenti. Le ho detto anche che, quando Stefano uscirà dalla Casa, sarà lei a dovergli spiegare il senso delle interviste rilasciate. Non ho niente contro di lei”. E a proposito dei suoi contatti con la famiglia di Benedetta? “Ci si sente. Con la madre di Benedetta ne abbiamo parlato: loro stanno vivendo delle emozioni all’interno di quel contesto, fuori dalla Casa sarà tutto da vedere. Non dirò mai che mi piace Benedetta e che spero mio figlio lasci Dasha per lei. Quello che dovrà decidere sarà lui”.

“Dasha non è incinta”. Le parole della mamma di Stefano Sala

L’argomento si sposta sulla telefonata di Dasha a Sala: “Non so qual è il problema in virtù del quale è stato concesso a Dasha di telefonare a Stefano. Anche noi abbiamo pensato a un problema di salute ma, diversamente da quanto è stato scritto, lei non è incinta. Dieci giorni fa gliel’ho chiesto e mi ha risposto di no. Per il resto, non so molto”. Simona chiarisce poi che in fin dei conti Dasha e il figlio stanno assieme da 7 mesi e non è ancora maturato un rapporto stretto da “suocera” a “nuora”, come con Dayane Mello sulla quale ha speso parole al miele: “Lei è una ragazza squisita, per me è come una figlia […] Dayane vive a casa mia, con Stefano ha un rapporto meraviglioso […] mi lega un affetto profondo, è qua con me ogni volta che può e sostiene tantissimo Stefano. Lei è una ragazza e una mamma meravigliosa”.