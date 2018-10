Stefano Sala e Benedetta, aereo al GF Vip: la reazione di lui delude

Grande Fratello Vip, messaggio aereo per Stefano e Benedetta Mazza: Sala felice, ma la reazione non convince

Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip. Sul cielo di Cinecittà sono volati messaggi aerei molto speciali per i concorrenti del reality-show condotto da Ilary Blasi. Uno in particolare ha catturato l’attenzione degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. I fan di Stefano Sala e Benedetta Mazza hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza ai loro beniamini. I diretti interessati ne sono rimasti molto felici, anche se il modello è apparso un po’ titubante rispetto alla sua dolce amica. Il ragazzo ha forse paura che la sua fidanzata Dasha possa pensare a male e possa iniziare a dubitare dell’amicizia che lo lega alla bella bionda?!

Stefano Sala, la reazione al messaggio per lui e Benedetta Mazza: qualcosa non quadra

Il messaggio inviato dai fan di Stefano e Benedetta recitava: “S&B in un brodo di giuggiole. Emozionante!” Il termine ‘giuggiole’ viene spesso utilizzato dai diretti interessati quando si lasciando andare a teneri momenti di coccole. Mentre l’aereo sorvolava la Casa più spiata d’Italia, la Mazza si trovava sotto la doccia ed è immediatamente corsa in giardino per godere di quel dolce momento. La donna si è mostrata molto felice e ha condiviso il tutto con il suo ormai inseparabile amico. Nel frattempo, Sala ha avuto una reazione non proprio convincente. Il giovane ha ringraziato tutto, sottolineando di non sapere bene neanche lui cosa siano le giuggiole. In ogni caso, l’uomo non pare aver fatto i salti di gioia che ci si aspettano quando si riceve una simile sorpresa. Ma come mai?!

GF Vip, Stefano Sala pensa alla sua fidanza Dasha: Benedetta Mazza terza incomodo?!

Che Stefano abbia iniziato a pentirsi dei suoi gesti nei confronti della bella Benedetta?! Nel corso degli ultimi giorni, il modello ha rivelato di amare la sua fidanzata Dasha e di nutrire per la Mazza un semplice affetto di amicizia. Staremo perciò a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. L’aereo arrivato dai fan farà sicuramente riflettere i diretti interessati. Intanto, Cattaneo crede che un messaggio del genere sia stato scritto a fronte di qualcosa che il pubblico ha visto e che magari loro inquilini ancora non sanno.