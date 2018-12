Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo il GF Vip

Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la conclusione del Grande Fratello Vip

Stefano Sala e Benedetta Mazza sono stati una delle ‘coppie’ più chiacchierate del Grande Fratello Vip. In questo caso è bene evidenziare che il termine coppia è usato in senso ampio, visto che i due, di fatto, hanno condiviso una forte amicizia e nient’altro. Certo sono molti coloro che credono che possa nascere qualcosa in più. Qualcuno però dimentica che il modello è entrato nella Casa più spiata d’Italia da fidanzato. La ragazza in questione è Dasha, bellissima modella ucraina. A proposito di Dasha: che sta succedendo con Stefano? Un segnale lo ha dato lei stessa, che attraverso il suo profilo Instagram ha espresso le prime parole dopo la conclusione del reality.

Dasha e l’intervento social: la ricostruzione dei fan non convince la modella

Dasha è intervenuta via social, dopo che una fan ha cercato di ricostruire la situazione tra lei e il fidanzato (oppure ex?). Nella fattispecie la follower ha scritto sotto al profilo Instagram dell’ucraina che lei e Stefano, nel rapporto, parlano inglese, mentre la bimba di Sala conosce solo l’italiano. Inoltre ha aggiunto che la modella e l’ex gieffino avevano progetti per andare a vivere in America, ma la figlia di Sala, avendo la madre in Italia (la mamma è Dayane Mello, ndr), non avrebbe mai potuto andarci. Dunque, secondo tale ricostruzione, tra i due non avrebbe potuto funzionare per problemi di natura ‘logistica’ oltreché sentimentale. Su tale versione dei fatti è intervenuta Dasha in prima persona. “Con le tue capacità analitiche strada dritta ai consiglieri presidenziali, almeno“. L’ucraina non conosce benissimo la lingua italiana, ma sa farsi intendere bene. Il commento infatti è facilmente interpretabile e afferma un pensiero chiaro: la ricostruzione descritta dalla ‘seguace’ poco ci azzecca con la reale situazione.

Giulia Salemi: le parole su “Benny e Ste”

Che succede quindi tra Sala e Dasha? E tra lui e Benedetta Mazza? Al momento tutto tace, come ha confermato Giulia Salemi durante la giornata di ieri. “Sicuramente c’è una bellissima amicizia tra Benny e Ste. Per il resto vedranno loro. Quindi nessuna news, nulla si è mosso o smosso”, ha fatto sapere l’italo persiana.