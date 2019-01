Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura annunciata ufficialmente dal modello a Pomeriggio 5

Stefano Sala, nella giornata di ieri, ha dato ufficialità a ciò che da tempo aleggiava nell’aria: con Dasha è finita, la storia non ha retto l’urto del Grande Fratello Vip. Il modello lo ha annunciato a Pomeriggio 5, ospitato dall’amica Barbara d’Urso. A distanza di poche ore, l’incantevole ucraina, stuzzicata dai fan sui social, ha speso alcune parole sulla situazione che sta vivendo, facendo trapelare come ha reagito alla rottura. “Non ho motivo di abbassare la testa, tutto per il meglio”, ha scritto sotto al suo ultimo post Instagram, in risposta a chi l’ha invitata ad andare avanti per la sua strada senza alcunché da rimproverarsi. Qualcun’altro però l’ha provocata fino a farle perdere le staffe.

Dasha e la questione “dignità”

C’è stato qualcuno che l’ha pungolata, sostenendo senza se e senza ma che abbia peccato di poca dignità. “Credimi, la mia dignità è sufficiente anche per le persone come te”, ha fulmineamente replicato la modella, non perdendo il suo consueto aplomb, nonostante la delicata situazione sentimentale vissuta. “Ho deciso di riprovarci, l’ho fatta tornare dall’Ucraina e abbiamo passato le vacanze di Natale insieme. Ma non eravamo più come prima, entrambi eravamo diversi e così ci siamo lasciati”, ha invece spiegato Sala a Pomeriggio 5, in cui è stato ospite assieme a Benedetta Mazza, amica del cuore su cui i gossip continuano a sprecarsi.

Stefano torna single: pronto per tessere trame d’amore con Benedetta? “Non si può chiudere una relazione e iniziarne subito dopo un’altra”

“Quella con Dasha è stata una storia bellissima. Però dentro la Casa del Grande Fratello Vip sono cambiate tante cose, sono cambiato io. Sono triste perché lei non sta bene, non ha reagito bene a questa rottura. Lo so perché ci siamo rivisti di recente a un matrimonio”, ha concluso il modello innanzi a Barbara d’Urso. Per quanto riguarda future trame d’amore da tessere assieme alla Mazza ha dichiarato che al momento non è possibile, in quanto “non si può chiudere una relazione e iniziarne subito dopo un’altra”.