Stefano Oradei tuona su Mariotto e parla del futuro a Ballando con le Stelle

Perché Stefano Oradei, tra i più quotati danzatori delle ultime stagioni di Ballando con le Stelle, nella sedicesima edizione dello show di Milly Carlucci non figura tra i professionisti in gara al fianco di un vip? Molti i fan del programma che se lo stanno chiedendo e molti quelli che lo hanno chiesto direttamente a lui, tramite i social. Il danzatore ha risposto a più utenti. Ecco che cosa è trapelato.

“Come mai non sei in gara?“, ha chiesto un seguace su Instagram. “Ehh attendiamo, vediamo… Surprise!”, la risposta di Oradei. Alla medesima domanda posta da un altro utente, Stefano ha replicato così: “Vediamo le evoluzioni”. In un terzo scambio di battute con un fan, il ballerino pare che abbia anche voluto tirare una velatissima frecciatina al programma di Rai Uno. “Il tuo posto è solo da protagonista”. “Esatto”, il flash del danzatore che evidentemente non crede che gli calzerebbe a pennello un ruolo di ripiego.

Dalle risposte di Oradei si evince che in pista ci vorrebbe tornare e che non tutte le porte dello show, per lui, sono chiuse. “Evoluzioni”, che significa? Magari potrebbe entrare a gioco in corso per sostituire qualche altro professionista infortunato? Oppure c’è un ruolo ad hoc pensato per lui? Quest’ultima ipotesi non sembra essere troppo plausibile. Il talent ormai è iniziato e tutte le carte sono state messe sul tavolo.

Quel che è certo è che Stefano resta uno di casa a Ballando con le Stelle. A testimoniarlo la sua esibizione per Pippo Baudo, ballerino per una notte nel corso della puntata di apertura della sedicesima edizione del programma. A proposito della puntata di apertura: ha fatto molto discutere lo zero che Guillermo Mariotto ha rifilato ad Albano. Oradei, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, non ha preso affatto bene il voto dato dallo stylist al cantante di Cellino San Marco.

“Scandaloso lo zero ad Albano”, ha tuonato in studio per poi rilanciare l’affermazione sui suoi profili social, con tanto di sondaggio Instagram: “Follia, come si fa? Scandaloso sì o no?“. Nella trasmissione di Eleonora Daniele è intervenuta anche Alessandra Tripoli, che, sabato scorso, ha stupito tutti assieme a Morgan.

“Siamo entrati svantaggiati perché la gente si aspettava il peggio da quest’uomo che per me è fantastico, brillante e creativo. Finora è un allievo modello che si impegna”, ha sottolineato la danzatrice, più che soddisfatta del lavoro svolto da Castoldi.