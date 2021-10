Mariotto, zero a Albano: l’ira di Canino e Alessi. Celentano scrive a Morgan

Il Molleggiato scrive a Morgan, Mariotto è già finito sulla graticola per lo zero rifilato ad Albano

Erano i più attesi e, seppur per motivi differenti, Morgan e Albano Carrisi non hanno deluso le aspettative nella puntata d’esordio della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, come al solito timonata dalla sempreverde Milly Carlucci. L’artista di Cellino San Marco, in coppia con Oxana Lebedew, ha ingaggiato un duro botta e risposta con Guillermo Mariotto, ‘truce’ giurato della trasmissione che gli ha dato come voto zero. Marco Castoldi, invece, ha convinto tutti, dando sfoggio di doti sorprendenti di ballo tanto da ricevere addirittura i complimenti di sua maestà Adriano Celentano. Ma si proceda con ordine…

Scontro Albano-Mariotto a Ballando con le Stelle, le reazioni

Mariotto alza la paletta: “Zero perché era tutto tanta roba tranne che ballo”. “Io ti do i miei occhiali così vedi meglio”, la replica di Albano che subito dopo intona Nel Sole, raccogliendo una pioggia di applausi dal pubblico. “Tieniti lo zero che io ho gli applausi!”, chiosa, mandando al tappeto Guillermo il cui operato è stato criticato aspramente da un altro giurato, Fabio Canino, e dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista, sui suoi profili social, ha scritto un post al vetriolo indirizzato allo stylist venezuelano.

“Mariotto ha cercato di rubare la scena ad Albano a Ballando. Albano lo ha asfaltato e ben gli sta. Gli artisti vanno rispettati altro che dare zero”. Così Alessi dal suo profilo Instagram. Canino, invece, in chiusura di puntata ha parlato di voto dato alla “ad caz…um”, rifilando una secca stoccata al collega di bancone.

Morgan contattato da Adriano Celentano dopo l’esordio a Ballando con le Stelle

Capitolo Morgan: chi credeva che prendesse lo show sottogamba, ha dovuto ricredersi. Certo il percorso è ancora lungo, ma se è vero che chi parte bene è a metà dell’opera, Castoldi sta in una botte di ferro per ora. Se ci saranno sue intemperanze prossimamente, le si valuterà. Nel frattempo è giusto sottolineare che il cantautore tutto genio e sregolatezza ha lasciato a bocca aperta giuria e pubblico, impegnandosi e prendendo molto seriamente la competizione. Chapeau!

Come poc’anzi accennato, della sua performance si è accorto persino Adriano Celentano che ha provveduto a contattarlo. A rivelare il retroscena è stato lo stesso Morgan, svelando su Instagram una chat WhatsApp in cui ha conversato con la sua partner in pista, Alessandra Tripoli, circa le congratulazioni arrivate personalmente dal Molleggiato. Di seguito la messaggistica completa divulgata da Castoldi via social: